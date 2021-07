Un homme a eu une crise cardiaque après avoir regardé l’Angleterre à l’Euro 2020

Chris Walker se rétablit à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque après le match contre l’Angleterre (Photo: MEN Media)

Un homme qui a subi une crise cardiaque après avoir vu l’Angleterre battre l’Ukraine en quart de finale a remercié le NHS pour lui avoir sauvé la vie.

Chris Walker, 64 ans, ne pense pas que le match ait déclenché l’attaque, mais il avait observé les hommes de Gareth Southgate plus tôt dans la nuit.

Maintenant sur la voie du rétablissement, il exhorte les autres à se faire examiner immédiatement s’ils ressentent une douleur ou une gêne dans la poitrine.

“À mon avis, il n’y avait aucun lien avec le match de football”, a déclaré Chris. “Je suis en vie grâce au NHS.”

«Je suis content que ce ne soit rien de grave. Mais c’était quand même une crise cardiaque et les gens devraient se faire examiner s’ils ressentent les mêmes douleurs thoraciques que moi.

Lorsque Chris s’est couché le samedi 3 juillet, il a réalisé que quelque chose n’allait pas.

Il a déclaré: «Je suis allé me ​​coucher et j’ai eu une douleur au milieu de la poitrine. J’ai ressenti un grand inconfort à cause de cela et j’ai réussi à dormir un peu.



Chris Walker ne croit pas que la crise cardiaque était liée au foot, mais exhorte les autres à ne pas ignorer les symptômes (Photo : MEN Media)

“Mais je savais que quelque chose n’allait pas, alors je savais que je devais le faire vérifier dimanche matin.”

Chris, qui vient de Scunthorpe mais vit à Bradford, est monté dans un taxi et s’est rendu directement à Bradford Royal Infirmary (BRI) pour une évaluation de triage.

En raison de la gravité de son état, il a été envoyé à l’infirmerie générale de Leeds pour une échographie de son cœur.

«Ils ont immédiatement compris que quelque chose n’allait pas. Ils m’ont dit que j’avais subi une crise cardiaque. Ce n’était pas une crise cardiaque grave cependant. Ils ont indiqué qu’il y avait un blocage alors ils m’ont emmené pour une angiographie », a-t-il déclaré.



Chris a eu une crise cardiaque après avoir vu l’Angleterre battre l’Ukraine 4-0 en quart de finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Une angiographie est une procédure aux rayons X qui peut aider à identifier les artères obstruées autour du cœur.

Chris dit que les cardiologues ont ramassé trois artères bloquées et lui ont dit qu’il avait besoin d’un traitement rapidement.

Il a ensuite subi une intervention chirurgicale en trou de serrure pour ouvrir ses artères et rétablir la circulation sanguine.

«Ils ont fait tout cela pendant que j’étais éveillé et que je me parlais. Ce n’était pas quelque chose de trop spectaculaire, cela a été fait en une heure. De toute évidence, cela a été un succès au moment où je vous parle maintenant.

Chris a été renvoyé à la BRI pour observation avant d’être libéré mercredi dernier.

Plus : Royaume-Uni



Il a déclaré: «Ce doit être ce que je mange depuis 60 ans. J’ai eu des périodes où j’ai eu une bonne alimentation et des périodes où je n’en ai pas eu. Au final, ça m’a rattrapé.

«Avant la crise cardiaque, je ne me suis jamais vraiment senti mal ou gravement mal. Quand je décris ce qui s’est passé, ça ne ressemble pas à grand-chose quand vous entendez le mot crise cardiaque.

«À part la douleur et l’inconfort, je ne ressentais rien d’autre, je me sentais normal autrement et dès que je me suis réveillé lundi matin, je me sentais à nouveau bien car le stent avait fait son travail.

“Mais je me sens chanceux de me lever et de quitter l’hôpital alors que tant d’autres n’ont pas cette opportunité.”

