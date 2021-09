Un homme a forcé une adolescente à se prostituer à Huddersfield West Yorkshire | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Manzoor Hassan, 41 ans, a empoché les gains mal acquis après avoir forcé la jeune fille à vendre son corps. Les infractions se sont produites entre 2005 et 2007, mais la victime a depuis fait preuve d’une “grande bravoure” pour se manifester et signaler les crimes.

Et Hassan a été emprisonné jeudi pendant 14 ans, en plus d’une peine de cinq ans qu’il a reçue en 2018 pour avoir fourni des drogues de classe A à une fille de 12 ans et lui avoir administré une substance nocive.

DCI Ian Thornes, de la police du West Yorkshire, a décrit Hassan comme « vil » et a félicité la victime pour s’être manifestée pour signaler ses crimes pervers.

“Le traitement que Manzoor Hassan a réservé à une jeune victime vulnérable dans cette dernière affaire était à la fois totalement méchant et insensible à l’extrême”, a déclaré l’officier.

“Il a commis de graves infractions sexuelles contre elle et l’a ensuite forcée à se prostituer pour son propre bénéfice financier. Après avoir pris la victime en main, elle a eu beaucoup de mal à se libérer.

“Il est difficile de trouver des mots pour décrire à quel point ses abus et son exploitation de la victime dans cette affaire ont été ignobles.

“Cela en dit long sur sa bravoure qu’elle se soit manifestée et ait fait tout ce qu’elle pouvait pour nous aider à nous assurer qu’un homme dangereux ne soit pas dans la rue.”

Les crimes écoeurants de Hassan se sont produits à Huddersfield, dans le West Yorkshire, alors qu’il était dans la mi-vingtaine.

Sa condamnation est la dernière d’une opération policière de longue date connue sous le nom d’Opération Tendersea, axée sur une enquête sur l’exploitation sexuelle non récente dans la ville, rapporte Yorkshire Live.

DCI Thornes a ajouté : « Je veux lui rendre hommage ainsi qu’aux autres victimes qui ont dénoncé les crimes odieux que ces hommes ont commis et nous ont donné la possibilité de prendre des mesures contre eux.

“Nous continuons d’exhorter les victimes d’abus sexuels à Huddersfield ou ailleurs à Kirklees et dans le West Yorkshire à se manifester.

“Même si les abus que vous avez subis ont eu lieu il y a de nombreuses années, nous vous écouterons, nous enquêterons et nous ferons de notre mieux pour obtenir justice pour vous.”