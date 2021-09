Un homme a retrouvé un voleur qui a volé son chien. Au lieu d’appeler la police, il a payé sa cure de désintoxication. 10z viral

Le 18 juin, Brayden Morton, 35 ans, travaillait depuis son bureau à domicile à Cranbrook, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a entendu un bruit à l’extérieur.

Il ne pouvait pas voir Darla, son Shar-Pei chinois de 3 ans, se prélasser sur le pont extérieur.

Il l’appela.

Rien.

Il a eu «ce sentiment» et s’est précipité en bas et à l’extérieur pour voir un camion s’éloigner à toute vitesse.

Darla était à l’intérieur du camion… volée dans la sécurité de sa cour.

« J’ai immédiatement commencé à courir après eux.

Ils étaient partis.

Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer.

Il a appelé la police, qui l’a pris au sérieux.

Ils ont immédiatement publié un communiqué sur leur flux de médias sociaux.

Tout comme Braydon.

Il s’est rendu sur sa page Facebook et a écrit : « S’il vous plaît, partagez et aidez-moi. Un ancien modèle de camion bleu Ford vient de s’arrêter derrière ma maison et a emmené Darla.

Il a offert une récompense de 6 000 $ à toute personne qui pourrait fournir des informations sur son sort.

Un ami lui a donné 2 000 $ à ajouter à ses 4 000 $.

« Honnêtement, j’avais l’impression que mon monde venait de s’écrouler sur moi.

C’est mon chien et je l’aime. Il ne s’agit pas de voler un vélo dans mon garage ; c’est beaucoup plus grave.

Le lendemain matin, et après une nuit si terrible, il y avait des centaines de réponses de tout le pays.

Des impasses.

Et puis il a reçu un appel d’une jeune femme.

«Je l’ai ramassé et tout ce que j’ai entendu était ce qui ressemblait à une jeune femme qui pleurait.

Je savais dans mon cœur que cette personne avait Darla. Je lui ai dit que je n’étais pas en colère contre elle et que j’allais récupérer l’argent de la récompense et venir la voir.

La femme de 20 ans lui a dit de la rencontrer dans une station-service locale.

Alors qu’il rentrait dans la gare… il y avait cette jeune femme.

Tenir Darla.

«Au moment où je l’ai vue, j’ai juste couru vers elle et je l’ai ramassée. C’était presque trop beau pour être vrai. Elle était si heureuse de me voir. Nous étions si heureux de nous voir.

C’était l’un des sentiments les plus bouleversants que j’aie jamais ressentis. J’étais ravi.

Il regarda la femme, pleurant de façon incontrôlable….

…..et il s’est vu.

Et il savait exactement quel était le score.

Vous voyez, Braydon était un toxicomane depuis qu’il était adolescent, et en a pris le contrôle et est devenu sobre en 2015.

Oui, il connaissait le score.

«Elle était très manifestement accro à la drogue.

Ce n’est qu’une gamine, et elle se tenait là à hurler. Je suis allé lui faire un câlin, et j’ai dit : ‘C’est bon.’

Je lui ai fait un câlin et elle a dit : ‘Pourquoi voudriez-vous embrasser un morceau de merde comme moi ?’

Je lui ai dit que j’étais accro à la drogue pendant des années. Je sais sur quoi tu es. Je sais ce que tu fais.

Je te pardonne complètement.

J’ai été en dehors et en dehors du traitement 16 fois. J’étais le toxicomane désespéré qui n’était jamais censé aller mieux.

Suivre un traitement a été la chose la plus effrayante que j’aie jamais faite de ma vie, mais c’est aussi l’expérience la plus enrichissante que j’aie jamais vécue.

Après la cure de désintoxication, il s’est porté volontaire là-bas… puis a décidé d’aider les autres dans le même bateau et est devenu un intervenant clinique en toxicomanie et alcoolisme.

Il a donc partagé son histoire avec la femme.

De l’audace….

Et puis elle a partagé la sienne, comment elle s’est volée et vendue pour nourrir sa dépendance. « Quand vous êtes accro au fentanyl, votre peur numéro un est de vous désintoxiquer et de vous nettoyer », a expliqué Morton. La femme lui a dit qu’elle et deux autres personnes avaient volé Darla et avaient prévu de la vendre en ligne. Mais ensuite, elle est tombée sur son message sur Facebook et “ne pouvait pas vivre avec elle-même”, a déclaré Morton. « Elle m’a dit qu’elle aimait les chiens.

Il lui a dit qu’il lui donnerait l’argent de la récompense et qu’il lirait probablement au sujet de sa mort dans les prochains jours.

Ou… il paierait pour sa réadaptation complète, lui rendrait visite et serait son mentor.

Elle a accepté, et les deux se sont à nouveau embrassés, pleurant tous les deux.

Il a appelé Westminster House, un programme résidentiel de rétablissement de la toxicomanie avec lequel Morton travaille souvent et qui traite les jeunes filles et les femmes adultes. Susan Hogarth, directrice exécutive du service de réadaptation en toxicomanie du centre de désintoxication, a confirmé à CNN que Morton avait versé une caution pour réserver un lit à la jeune femme et qu’il paierait ses soins médicaux et de réadaptation à son arrivée. “Dès qu’elle se présentera, elle sera transportée par avion à Westminster House pour un traitement”, a déclaré Hogarth. « Elle recevra immédiatement des soins médicaux et des médicaments pour se stabiliser. Nous travaillons régulièrement avec Brayden qui est un soutien incroyable. Nous ferons tout notre possible pour qu’elle se rétablisse… [Morton’s] le cœur y est vraiment. Dans toute cette situation qui s’est produite avec lui et son animal de compagnie bien-aimé Darla, une personne normale serait en colère, mais sa colère s’est dissipée dès qu’il a remarqué que cette fille était si malade.

Et il y a plus à l’histoire.

Avant de recevoir l’appel de la jeune femme, l’un des informateurs a pointé du doigt un homme qui conduisait un camion bleu.

Et dans son désespoir et sa hâte, Braydon l’a confronté et l’a accusé.

La jeune femme a confirmé qu’il n’y était pour rien.

Peu de temps après avoir retrouvé Darla, il a vu le camion rouler sur la route.

Il l’a tiré pour s’excuser.

Il a découvert que l’homme était sans abri après avoir surpris sa femme dans une liaison.

Il vivait dans son camion avec ses biens les plus précieux… ses deux chiens.

Braydon l’a emmené dans un motel, et avec l’aide de quelques amis, ils ont payé quelques semaines d’hébergement.

Et l’a aidé à acheter une remorque et à décrocher un emploi à temps plein.

“Je voulais juste l’aider à reprendre pied sur terre.”

« Un jour, j’espère qu’elle reviendra sur cette histoire et que cela la motivera à aider quelqu’un d’autre.

Nous devons nous défendre les uns les autres.

Je dirais honnêtement, plus que tout… c’était exactement ce dont j’avais besoin dans ma vie à ce moment-là.

Ces personnes m’ont énormément aidé.

Ils m’ont vraiment réchauffé le cœur et m’ont humilié.

Je suis tout aussi reconnaissant pour ces deux relations que j’ai tissées dans toute cette épreuve et je suis heureux d’avoir pu les rencontrer.

C’était très humiliant, et en fait, ces gens m’ont aidé aussi.

Je traversais des trucs personnels à l’époque et c’était très émouvant et ils m’ont réchauffé le cœur.

Je suis reconnaissant pour eux.

Beaucoup de gratitude.

Un grand merci.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.