Un homme abattu 6 fois attend plus d’une semaine pour se faire opérer après que l’hôpital soit submergé par le covid ⋆ .

Joel Valdez n’est pas à l’hôpital pour covid-19, mais il en ressent les effets.

Pendant 10 jours, Valdez a été dans un lit d’hôpital à l’hôpital Ben Taub de Houston en attente d’une intervention chirurgicale après avoir été abattu à six reprises devant une épicerie en tant que spectateur malchanceux d’une querelle domestique.

“Avoir des os cassés et des balles en moi depuis plus d’une semaine maintenant, c’est un peu frustrant”, a déclaré Valdez à KRIV ce week-end.

Il a compté ses blessures, qui comprennent une blessure au cou et trois blessures par balle à l’épaule gauche qui a besoin d’une intervention chirurgicale : « Tout le monde est vraiment surpris que je sois toujours dans ce lit une semaine plus tard.

Valdez a confirmé lundi après-midi qu’il attendait toujours une intervention chirurgicale lorsqu’il a été contacté par le Washington Post, mais a refusé d’être interviewé officiellement.

À l’hôpital Ben Taub où Valdez attend une intervention chirurgicale, l’unité de soins intensifs était à 103% de sa capacité lundi matin, avec 33% de ces cas liés à covid-19, a déclaré à The Post un porte-parole du Harris Health System. L’hôpital Lyndon B. Johnson, l’autre hôpital public du système de santé Harris, reste également étendu à 94% de la capacité des soins intensifs, avec 54% de ces cas liés à la covid.

Amanda Callaway, porte-parole du système de santé, a déclaré par courrier électronique qu’en réponse à l’afflux de cas de coronavirus, les médecins du Harris Health System doivent trier l’état d’un patient et examiner les cas chirurgicaux tout au long de la journée.

“En raison de ressources limitées, les patients chirurgicaux sont priorisés en fonction de plusieurs facteurs, ce qui peut malheureusement entraîner un retard des interventions chirurgicales non urgentes”, a déclaré Callaway.

La quatrième vague troublante de la pandémie provoquée par la variante delta hautement transmissible et des millions d’Américains non vaccinés met désormais à rude épreuve la capacité hospitalière dans les zones durement touchées telles que Houston.

La semaine dernière, l’Arkansas a signalé que sa capacité était tombée à seulement huit lits de soins intensifs dans tout l’État, tandis que les responsables de la santé du Mississippi ont averti que la flambée des infections avait poussé le système hospitalier de l’État au bord de «l’échec». Vendredi, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown (D), a activé 1 500 membres de la Garde nationale dans 20 hôpitaux de l’État pour renforcer la capacité en baisse. Des responsables de la Louisiane ont averti lundi que certains hôpitaux étaient «à quelques jours» d’être si débordés que les ambulances ne seraient pas en mesure de transporter les patients.

Le nombre de nouvelles admissions quotidiennes à l’hôpital de Covid-19 et d’admissions aux soins intensifs au Texas approche tous les deux des niveaux record jamais vus depuis décembre, selon les données suivies par The Post. La moyenne sur sept jours des nouvelles hospitalisations quotidiennes dans l’État était de 11 993 lundi; le total était de 8 632 lorsque Valdez a été abattu le 6 août.

Valdez venait de terminer ses courses pour son entreprise de restauration plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a remarqué un couple qui se disputait sur le parking. Un homme impliqué dans la dispute a remarqué Valdez et a commencé à lui crier dessus, a-t-il déclaré à KTRK.

“Je suis monté dans ma voiture et je partais et il monte dans la sienne et s’arrête à côté de moi, près de l’entrée du magasin”, et a tiré à plusieurs reprises, a déclaré Valdez à la station de presse. “Dès que je me suis fait tirer dessus et que je partais, la seule chose à laquelle je pouvais penser quand j’ai vu le sang couler partout était mon fils et ma femme.”

Dans le cas de Valdez, le système de justice pénale a évolué plus rapidement que le système médical : quelques jours après l’incident, l’homme soupçonné d’avoir tiré sur Valdez a été arrêté.

Valdez, qui a été identifié comme un nouveau propriétaire d’entreprise et père d’un enfant de 3 mois, a partagé avec KRIV un message qu’il souhaitait transmettre aux personnes apprenant qu’il attend maintenant depuis 10 jours pour une intervention chirurgicale : « Faites de votre mieux pour maintenir votre santé et ne pas vous retrouver dans une situation qui vous met à l’hôpital en ce moment.

