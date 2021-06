Un homme abattu et un adolescent poignardé dans une autre nuit d’effusion de sang ⋆ .

La police a bouclé la scène d’une nouvelle fusillade dans la capitale dimanche soir (Photo: UKNIP)

Un homme a été arrêté pour tentative de meurtre à la suite d’une fusillade dans l’ouest de Londres.

La police a trouvé un homme abattu et un adolescent poignardé à Queen’s Park dimanche après avoir répondu à des informations faisant état de coups de feu vers 19 h 44.

Cela s’est produit après qu’une nuit de carnage dans la capitale samedi a vu un garçon de 13 ans poignardé à Putney et six personnes abattues à Brixton.

Les agents qui sont arrivés à l’incident d’hier dans la rue Beethoven ont d’abord trouvé un homme de 26 ans souffrant d’une blessure par balle.

Le service d’ambulance de Londres l’a transporté d’urgence à l’hôpital, mais son état actuel n’est pas connu.

Les ambulanciers, y compris de la London Air Ambulance, ont trouvé un homme de 19 ans souffrant d’un coup de couteau à proximité.

Les enquêteurs sur les lieux du crime se mettent au travail après une fusillade et des coups de couteau à Queen’s Park, à Londres, dimanche soir (Photo: UKNIP)



La police a obtenu des pouvoirs d’arrêt et de recherche supplémentaires jusqu’à 8 heures du matin lundi à la suite d’une fusillade et d’un coup de couteau à Queen’s Park (Photo: UKNIP)

Il a également été transporté à l’hôpital, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Un troisième homme, âgé de 29 ans, a également été retrouvé blessé et transporté à l’hôpital.

La police a érigé une scène de crime entre la rue Beethoven et la rue Bruckner.

Des enquêteurs sur les lieux du crime portant un équipement de protection bleu et des gants ont pu être vus travailler dans la zone la nuit dernière.

L’homme arrêté pour tentative de meurtre est toujours détenu dans un commissariat.

Les interpellations et les fouilles ont été renforcées dans et autour de la zone après que la police a autorisé une ordonnance en vertu de l’article 60.

Cela signifiait que les agents avaient des pouvoirs supplémentaires pour fouiller les gens à volonté dans tout le nord de Westminster jusqu’à 8 heures du matin lundi matin.

L’enquête se poursuit et toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();