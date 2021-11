Un homme abattu par Kyle Rittenhouse pensait qu’il « allait mourir »

La troisième victime abattue par Kyle Rittenhouse lors des manifestations de l’été 2020 dit qu’il pensait que Rittenhouse était un tireur actif (Photos : AP/.)

L’un des trois hommes abattus par Kyle Rittenhouse lors de manifestations à Kenosha, Wisconsin – et le seul survivant – a déclaré qu’il pensait que Rittenhouse était un tireur actif et qu’il allait mourir.

Gaige Grosskreutz, un manifestant et médecin bénévole qui a été blessé par Rittenhouse lors des troubles raciaux de l’été dernier, a déclaré lundi qu’il pointait sa propre arme sur Rittenhouse lorsque l’adolescent lui a tiré dessus.

« Je pensais que l’accusé était un tireur actif », a déclaré Grosskreutz.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passait dans son esprit à ce moment-là, alors que Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, avançait vers lui tout en « récupérant » son AR-15 pour potentiellement ouvrir le feu, Grosskreutz a déclaré: » Que je pensais que j’allais mourir.’

Rittenhouse a tiré sur Grosskreutz dans le bras, arrachant une grande partie du biceps de 27 ans, ou l’a « vaporisé », comme l’a dit le témoin.

Grosskreutz a déclaré qu’il avait les mains levées alors qu’il se rapprochait de Rittenhouse, qu’il espérait désarmer.

Le procureur Thomas Binger a demandé à Grosskreutz pourquoi il n’avait pas tiré en premier, ce à quoi il a répondu : » Ce n’est pas le genre de personne que je suis. Ce n’est pas pour ça que j’étais là-bas. Ce n’est pas qui je suis. Et certainement pas quelqu’un que je voudrais devenir.

Grosskreutz s’était rendu à la manifestation à Kenosha pour servir de médecin bénévole, portant un chapeau portant la mention « ambulancier » et transportant des fournitures médicales, en plus d’un pistolet chargé.

Son permis de port d’arme dissimulée avait expiré et il n’avait pas de permis valide cette nuit-là.

«Je crois au deuxième amendement. Je suis pour le droit des gens de porter et de porter des armes », a-t-il déclaré, expliquant pourquoi il était armé.

Après avoir vu Rittenhouse tuer un homme à quelques mètres de lui – la deuxième personne que Rittenhouse a tuée par balle cette nuit-là – il est passé à l’action. Bien qu’il ait nié avoir poursuivi Rittenhouse, il a déclaré qu’il était préoccupé par sa sécurité en voyant d’autres le chasser et quelqu’un essayer de lui donner un coup de pied.

Rittenhouse, aujourd’hui âgé de 18 ans, est jugé pour avoir tué deux hommes et blessé Grosskreutz.

Rittenhouse, un aspirant policier, s’était rendu à Kenosha avec un fusil semi-automatique de style AR et une trousse médicale dans ce qu’il a dit être un effort pour protéger les biens des manifestations dommageables qui ont éclaté à la suite de la fusillade de Jacob Blake, un homme noir. , par un policier blanc de Kenosha.

Ceci est une nouvelle de dernière minute, revenez pour les mises à jour…

