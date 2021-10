Un homme accusé d’homicide dans la mort par balle d’un barbier de Milwaukee

Un homme de Milwaukee a été accusé d’homicide volontaire au premier degré dans la mort par balle du célèbre barbier Dominic Carter.

Les procureurs ont déclaré que Joel Blake, 22 ans, avait tiré à plusieurs reprises sur le coiffeur et mentor du Wisconsin dans une pizzeria près de Silver Spring et Lovers Lane le 9 septembre.

Selon une plainte pénale obtenue par FOX6 Milwaukee, la police a été appelée au restaurant et a trouvé Carter sur le sol – souffrant de « nombreuses » blessures par balle. Les agents ont tenté des mesures de sauvetage, mais Carter est décédée.

Une autopsie a révélé que Carter avait 11 blessures par balle causées par six balles – chacune tirée à partir d’une portée « intermédiaire », selon la plainte. La mort a été jugée homicide par de multiples blessures par balle.

Une vidéo de sécurité du restaurant montrait Carter entrant vers 15h10 ce jour-là, debout près de la porte. Environ une minute après l’entrée de Carter, un suspect – identifié depuis comme étant Blake – s’est approché de la porte du restaurant. Le suspect portait des gants avec une marque distincte. Le suspect a ouvert la porte, a levé le bras et a tiré sur Carter avant de s’enfuir.

Un témoin a déclaré à la police avoir entendu des coups de feu et vu un homme s’enfuir du restaurant en courant la main dans sa poche, « conformément à la dissimulation d’un objet », indique la plainte. L’homme est monté sur le siège conducteur d’une Acura noire et est parti.

La plainte indique qu’un autre témoin a déclaré à la police avoir vu une Acura noire faire le tour du parking ce jour-là. Le témoin a déclaré que la voiture avait une plaque d’immatriculation temporaire expirée et a identifié le numéro de la police. Le témoin a également déclaré avoir vu Carter sortir de son salon de coiffure voisin. Peu de temps après, a déclaré le témoin, un homme « a sauté de l’Acura », s’est dirigé vers le restaurant et a semblé dissimuler une arme.

Le témoin a déclaré qu’ils continuaient à surveiller l’homme, soupçonnant que le restaurant était sur le point d’être cambriolé. Selon la plainte, le témoin a vu le suspect « ouvrir la porte » du restaurant et tirer avant de remonter dans l’Acura et de s’éloigner.

Vers 22 h 45 la nuit de l’homicide, la police a été appelée dans un secteur près des rues 107th et Mill pour un incendie de véhicule signalé. La plainte indique que la zone est connue pour être fréquentée par des membres du gang de rue « Wild 100s ».

À l’aide du numéro de plaque d’immatriculation temporaire donné par le témoin, la police a découvert qu’il s’agissait d’une Acura noire de 2002 et a noté un NIV. Une Acura noire avec le même NIV était la voiture qui était en feu. Selon la plainte, le feu a été allumé par quelqu’un à deux endroits différents.

Un informateur confidentiel a identifié Blake sur une photo comme le suspect d’homicide, indique la plainte. Blake est connu pour être associé aux « Wild 100s », selon la plainte, et l’informateur a fourni des informations concernant des personnes ayant utilisé l’essence pour mettre le feu à l’Acura.

Les forces de l’ordre ont utilisé ces informations pour examiner les images de sécurité d’une station-service près du 27 et du Capitole. La vidéo montrait un homme – déterminé à être Blake, selon la plainte – avec un cordon Acura et un type de corps compatible avec le tireur dans la vidéo de sécurité du restaurant. Il avait également des gants portant le même marquage distinct. Dans les images de la station-service, l’homme achète un bidon d’essence, le remplit et démarre dans un véhicule rouge.

La police a examiné la page Facebook de Blake et a trouvé une vidéo publiée le 20 septembre dans laquelle il aurait prétendu avoir été abattu en représailles à la mort de Carter, indique la plainte. Dans la vidéo, Blake a déclaré: « Je sais ce que j’ai fait, vous savez ce que j’ai fait. » Plus tard, Blake a dit: « Ouais, je lui ai fait ça », – conformément à la vantardise d’avoir commis un homicide, selon la plainte. Dans la vidéo, Blake a été vu portant le même cordon Acura et des gants distinctement marqués.

Dans d’autres publications sur Facebook, Blake a donné son numéro de téléphone. La police a obtenu un mandat de perquisition pour les dossiers liés à ce numéro. Les données GPS ont montré que le téléphone se dirigeait vers le sud sur Lovers Lane et passait devant la pizzeria de Silver Spring environ 15 minutes avant la fusillade. Les données ont montré que le téléphone avait encerclé la zone quelques minutes après la fusillade. Il y avait un manque de données jusqu’à environ 10 minutes après la fusillade, mais le téléphone a ensuite été placé près de l’endroit où l’Acura noire a ensuite été retrouvée en feu.

Blake est également accusé de possession d’une arme à feu par un criminel et d’un crime sautant sous caution. La plainte indique qu’il a été reconnu coupable de plusieurs crimes en 2017 et qu’il était en liberté sous caution pour plusieurs autres infractions au moment de l’homicide.

Un mandat d’arrêt contre Blake a été émis le 8 octobre et il a été placé en détention le 22 octobre, selon des documents judiciaires. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal ce jour-là et le juge a fixé la caution en espèces à 1 million de dollars. Une audience préliminaire est prévue le 28 octobre.