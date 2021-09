Un homme agressé et accusé d’être « blanc » dans un « espace multiculturel » – RedState ⋆ .

L’absurdité qui se passe quotidiennement sur les campus universitaires du pays choquerait la plupart des gens, et l’introduction de la politique raciale dans presque tout n’a fait qu’empirer les choses. Un autre exemple parfait de cela s’est produit récemment à l’Université d’État de l’Arizona.

Selon une vidéo désormais virale, un étudiant a été attaqué et accusé d’être « blanc » dans un « espace multiculturel ». À un autre moment, il est accusé de « violence » pour avoir apposé sur son ordinateur portable un autocollant offrant un soutien à la police.

Voici à quoi ressemblait cette scène.

“Mais tu es blanc.” Apparemment, être blanc signifie que vous n’êtes pas autorisé dans un espace « multiculturel » parce que les blancs n’ont aucune culture.pic.twitter.com/bUJGOvYvjP – Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) 24 septembre 2021

Les fous derrière la caméra commencent à se plaindre de la façon dont « c’est la violence » que l’ASU commet en… permettant aux Blancs d’étudier en paix ? Un autre homme assis à la table commence à plaisanter, demandant comment «la blancheur n’est pas une culture», et cela ne fait que pousser les deux femmes à filmer davantage alors qu’elles commencent à crier que la blancheur n’est pas, en fait, une culture. Apparemment, seuls les non-blancs peuvent avoir des cultures ? Il est difficile de suivre toutes les règles de justice sociale.

Vous entendez alors les filmeurs prétendre que c’est « notre » espace alors qu’ils continuent leur harcèlement. Cela continue à partir de là avec des accusations selon lesquelles tout le campus est « centré » sur les Blancs et que l’homme qui étudie envahit le « seul endroit » qui est censé être le leur. Sans surprise, cela s’est terminé par des discours sur le fait que la police aurait prétendument assassiné des Noirs.

Mais peut-être signe que notre société n’est pas encore morte, les gens commencent à réprimander les deux femmes qui filment. Il existe également un fil Reddit impliquant des étudiants de l’ASU qui soutiennent l’homme qui a été harcelé.

Au fait, voici à quoi ressemblent les deux étudiantes.

Le fil ASU sur Reddit est génial. Un groupe d’étudiants interpelle les militants de la justice sociale qui ont enregistré les images. https://t.co/o5ZYRmisOx – Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) 24 septembre 2021

Ce dont vous avez été témoin dans cette vidéo était une maladie mentale. C’est le résultat d’un environnement politique et culturel qui promeut l’irrationalité au nom de la victimisation. Ces deux étudiantes fréquentent une grande université et bénéficient de plus de privilèges que la plupart des autres personnes aux États-Unis. Ce ne sont pas des victimes et il est temps d’arrêter de nourrir cette folie.

Espérons que l’ASU réponde officiellement ici et soutienne l’homme qui a été harcelé. Je doute qu’ils le fassent, cependant, car nos universités sont remplies de lâches qui plient continuellement le genou à l’intersectionnalisme. On verra, je suppose.