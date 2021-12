Un homme armé de la région de Denver qui a tué des tatoueurs pourrait avoir joué une scène de son propre roman noir, selon un rapport

Le tireur lors du déchaînement de lundi dans la région de Denver qui a fait six morts, dont le suspect, pourrait avoir joué une scène d’un roman de 2018 lié à lui, selon un rapport.

Les autorités ont identifié mardi le tireur comme étant Lyndon McLeod, 47 ans, qui a publié en 2018 l’un des trois romans mettant en vedette un personnage qui a commis un meurtre dans un complexe d’appartements – similaire à l’une des fusillades de la fusillade meurtrière de lundi, le Denver Post signalé.

La trilogie dite « Sanction » – écrite par « Roman McClay », qui serait un nom de plume pour McLeod – mettait en vedette un personnage central nommé « Lyndon MacLeod », avec le nom orthographié légèrement différemment de celui du tireur, selon FOX 31 de Denver.

COLORADO GUNMAN TUE 4, BLESSE 3 DANS UNE « VÊTE DE TIR » À PLUSIEURS ENDROITS : FLIC

Une critique en ligne a décrit la trilogie comme « un voyage épique et viscéral dans le cœur sombre de chaque homme brisé par la société », tandis qu’un autre critique a déclaré que les personnages « laissent libre cours à leur sexisme, leur racisme et tout autre -isme tenu à l’écart du courant dominant discours », selon le Post.

Les tatoueurs ciblés

McLeod était l’ancien propriétaire d’une entreprise de tatouage, et au moins trois des victimes de lundi étaient des tatoueurs, a rapporté FOX 31 de Denver.

Le tireur était déjà « sur le radar des forces de l’ordre » avant l’explosion de violence, a déclaré le chef de la police de Denver, Paul Pazen, aux journalistes lors d’une conférence de presse, a rapporté le Post.

Quatre des victimes sont décédées lundi tandis qu’une cinquième victime est décédée dans un hôpital mardi, a rapporté le journal.

Les meurtres ont commencé à Denver et se sont terminés dans un quartier commerçant de la banlieue de Lakewood.

Au moins huit endroits ont vu des coups de feu en une heure environ. L’un des emplacements était l’ancien site du salon de tatouage exploité par McLeod, a rapporté FOX 31.

Le tireur est finalement décédé dans une fusillade avec les forces de l’ordre à Lakewood.

Le « courage et la bravoure » de l’officier

L’agent des forces de l’ordre de Lakewood qui a tué McLeod a subi une blessure par balle à l’abdomen, mais devrait survivre après une intervention chirurgicale d’urgence, a déclaré Pazen, selon le Post.

« Je ne peux pas en dire assez sur le courage et la bravoure dont a fait preuve cet agent de la police de Lakewood », a déclaré le porte-parole de la police de Lakewood, John Romero, a rapporté le Post.

L’action de l’officier a probablement aidé à sauver des vies, a déclaré Romero à FOX 31. Son identité n’a pas été immédiatement divulguée.

McLeod a fait l’objet d’enquêtes sur les forces de l’ordre en 2020 et plus tôt cette année, mais aucune enquête n’a conduit à des accusations d’État ou fédérales, a déclaré Pazen. Il a refusé de discuter de l’objet des enquêtes, a rapporté le Post.

Les personnes tuées à Denver pendant la fusillade ont été identifiées comme : Alicia Cardenas, 44 ans ; et Alyssa Gunn Maldonado, selon le Post. Une troisième victime n’a pas été identifiée.

Cardenas possédait un magasin de tatouage et était la mère d’un enfant de 12 ans, a rapporté FOX 31.

En outre, le mari de Maldonado, Jimmy Maldonado, était dans un état critique après avoir été abattu, a rapporté le journal.

Les deux personnes tuées à Lakewood ont été identifiées comme étant Danny Scofield, 38 ans ; et Sarah Steck, 28 ans.

Scofield était un tatoueur et père de trois enfants, a rapporté FOX 31 ; Steck, un réceptionniste d’un hôtel dans lequel le tireur est entré alors qu’il était poursuivi par la police, a rapporté le Post.

Comment le drame s’est déroulé

Selon la poste :

La fête a commencé vers 17 h 25 lundi, lorsque McLeod est entré dans une entreprise de Denver, tuant deux femmes, dont Cardenas, et blessant un homme. La police est alors intervenue dans une maison où le suspect a tiré sur les occupants mais n’a touché aucun d’entre eux, puis a mis le feu à une camionnette à l’extérieur du bâtiment.

Vers 17h45, la police de Denver a répondu à une maison où ils ont trouvé un homme qui avait été abattu. Ils ont appris que le suspect portait un équipement tactique et un badge et un logo de police lorsqu’il est entré dans le bâtiment, a rapporté le Post.

Quelques minutes plus tard, la police de Denver a rencontré le suspect alors qu’il conduisait une camionnette et s’est engagé dans une fusillade avec lui. Le véhicule de police est tombé en panne pendant les coups de feu et le suspect est parti, a rapporté le Post.

Juste avant 18 heures, la police a répondu à un salon de tatouage à Lakewood et a trouvé Scofield mort à l’intérieur du magasin.

Quelques minutes plus tard, la police a repéré le véhicule du suspect dans le quartier commerçant de Lakewood. Une fusillade s’ensuit et le suspect s’enfuit vers un hôtel Hyatt House, où il tire sur Steck, un employé, décédé plus tard dans un hôpital.

Vers 18h12, un agent de police localise le suspect et lui ordonne de déposer son arme. Au lieu de cela, il a tiré, frappant l’officier à l’abdomen. L’officier a riposté, tuant le suspect, a rapporté le Post.