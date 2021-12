Un homme armé du Texas acquitté dans la mort d’un officier de Midland après une plainte pour légitime défense

Un homme du Texas jugé pour la mort par balle en 2019 d’un officier de police de Midland a été acquitté mercredi, selon des informations.

Après environ 90 minutes de délibération, un jury a accepté l’allégation de légitime défense de l’accusé David Wilson, estimant que l’officier Nathan Heidelberg était un intrus à domicile aux premières heures du 5 mars 2019, a rapporté KOSA-TV d’Odessa, Texas.

LE TUEUR ALLÉGUÉ DU FLIC DU TEXAS VENAIT D’ÊTRE CONFRONTÉ PAR SA FEMME À PROPOS DE SON INFIDÉLITÉ, INDIQUENT LES AUTORITÉS

Heidelberg et d’autres agents des forces de l’ordre s’étaient rendus à la maison pour vérifier une alarme qui sonnait, ont indiqué les autorités. Un Texas Ranger et un stagiaire de la police qui se trouvaient sur les lieux ont déclaré au tribunal qu’il était possible que Wilson n’ait pas entendu Heidelberg lorsque l’officier s’est identifié de l’extérieur de la porte, a rapporté l’Associated Press.

L’accusé David Wilson, à gauche, a été acquitté mercredi de la mort par balle en mars 2019 du policier de Midland Nathan Heidelberg, selon les autorités. (Bureau du shérif du comté de Midland/Police de Midland)

Au cours du procès, les membres du jury ont vu des images de la caméra corporelle de la stagiaire de police Victoria Allee qui montraient les autorités arrivant au domicile des Wilson, trouvant la porte non sécurisée, et Heidelberg annonçant sa présence, a rapporté KOSA.

Wilson a d’abord été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, mais il a ensuite été transformé en meurtre, a rapporté l’AP.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.