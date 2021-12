Un homme armé viole le château de Windsor alors que la reine Elizabeth célèbre Noël

Une situation effrayante a éclaté au château de Windsor alors que la reine Elizabeth était en train de célébrer le jour de Noël. Selon la BBC, un homme armé a été arrêté sur le terrain du château de Windsor. La publication a rapporté que les membres de la famille royale ont été rapidement informés de l’affaire.

La police de Thames Valley a déclaré que le matin de Noël, un homme de 19 ans de Southampton avait été arrêté après avoir pénétré dans l’enceinte du château de Windsor. Il aurait été arrêté dans les « instants » de son entrée dans la zone. Au moment de son arrestation, il aurait été armé d’une « arme offensive ». de violation ou d’intrusion d’un site protégé et de possession d’une arme offensive. Les autorités ont alerté la famille royale, qui a passé la journée au château de Windsor au lieu du domaine de Sandringham comme le font généralement, de la violation.

« Une enquête est en cours à la suite de cet incident et nous travaillons avec des collègues de la police métropolitaine », a déclaré la surintendante de la police de Thames Valley, Rebecca Mears, à ce sujet. « Nous ne pensons pas qu’il y ait un danger plus large pour le public. » L’incident se serait produit alors que la reine Elizabeth passait les vacances au château de Windsor, où elle résidait ces derniers temps. La famille royale passe traditionnellement Noël à Sandringham Estate à Norfolk, en Angleterre. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont décidé de passer Noël au château de Windsor.

PEOPLE a rapporté que la décision de rester au château de Windsor a été prise après « un examen attentif » et qu’elle est indicative d’une « approche de précaution » alors que les cas de COVID-19 augmentent dans le monde au milieu d’une augmentation de la variante omicron. Elizabeth séjourne généralement à la résidence de la fin décembre au 6 février, date à laquelle elle est devenue reine à la mort de son père, le roi George VI. Divers membres de la famille voyageaient encore pour rendre visite au monarque pendant les vacances. Cependant, ils n’ont pas participé à la marche traditionnelle vers l’église le matin de Noël. La famille royale a également passé Noël au château de Windsor en 2020 en raison de la pandémie. Les vacances de cette année ont marqué le premier Noël de la reine sans son mari, le prince Philip. Le duc d’Édimbourg, qui était l’époux royal le plus ancien de l’histoire, est décédé en avril dernier à l’âge de 99 ans. Sa mort est survenue après qu’Elizabeth et lui ont célébré 73 ans de mariage.