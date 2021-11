Un homme arrêté à Pampelune pour menaces envers le président de Covite

15/11/2021 à 16h22 CET

PE

La Police nationale de Pampelune arrêté un homme de 46 ans en tant qu’auteur présumé d’un crime de menaces aggravée par la composante de haine contre Présidente du Collectif des Victimes du Terrorisme (Covite), Consuelo Ordónez, à Pampelune.

L’arrestation a eu lieu, après avoir été reçue au commissariat, le plainte d’Ordóñez qui a déclaré qu’il s’était rendu à Pampelune pour participer à la conférence annuelle Covite 2021, et qu’à 21h00 il s’était rendu dans un bar du vieux quartier de la ville, en compagnie d’un ami.

Le plaignant a expliqué à la police que, pendant qu’ils attendaient au bar pour se faire servir, un homme qui l’a apparemment reconnue par son image publique, a commencé à crier et à crier des insultes telles que « comme tu es dégoûtant, tante » et d’autres phrases menaçantes similaires, en même temps qu’il s’adressait à plusieurs reprises et uniquement à la plaignante, en ses termes « avec une extrême agressivité ».

Après la plainte, les enquêteurs de la Brigade provinciale d’information ont procédé à témoignages et visualisation des images collectées, réussissant à identifier, localiser et arrêter l’agresseur présumé, qui, une fois arrêté, a été transféré dans les commissariats, où les poursuites policières ont été instruites. Une fois le rapport terminé, il a été traduit en justice, comme le détenu, a indiqué la Police nationale dans une note.