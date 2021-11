Un homme arrêté à Vigo pour avoir poignardé sa fille après une dispute : « Cela devait arriver »

11/08/2021

21:35 CET

Un homme de 72 ans a été interpellé ce lundi à Vigo par des policiers après avoir poignardé sa fille à son domicile de la rue Beiramar. Les événements ont eu lieu à 16h15 dans l’après-midi. Une patrouille de la police locale qui passait dans les environs a été observée une femme de 37 ans en peignoir et pyjama qui saignait abondamment d’un côté gauche et a demandé de l’aide. Elle était accompagnée de deux autres femmes qui tentaient également de l’aider. A leur secours, ils ont déjà vu l’attaque menée au couteau, mais dans un premier temps la victime n’a pas pu expliquer ce qui lui était arrivé. Une fois la désorientation terminée, il a réussi à dire que elle avait été poignardée par son père.

Un voisin qui connaissait le père et la fille a proposé d’accompagner les agents au domicile de l’agresseur présumé pour leur arrestation. Le voisin a sonné et lorsque l’homme a ouvert la porte, les policiers sont entrés à l’intérieur et ont confirmé que dans la chambre il y avait encore une trace de la bagarre. Le père a reconnu les faits : «Cela devait arriver, je l’ai poignardé avec le couteau« . Le parent a décrit la scène précédente qui a conduit au coup de couteau, affirmant que sa fille était folle de briser des objets sur le sol et qu’elle est ensuite entrée par effraction dans sa chambre pour lui demander de l’argent. À ce moment-là, une dispute a commencé et il s’est déplacé vers le salon, où il l’a poignardée avec le couteau. Dans l’évier de la cuisine, les agents ont trouvé le couteau taché de sang et avec une pointe tordue.

L’intervention s’est terminée par la l’arrestation de l’homme et avec le transfert de sa fille dans un état grave à l’hôpital Álvaro Cunqueiro. La Police scientifique et l’Unité des homicides de la Police nationale, ainsi que des agents de l’UFAM, sont également passés à l’essentiel.