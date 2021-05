Un homme “ arrêté après avoir attaqué une voiture montrant un drapeau israélien ” à Golders Green ⋆ .

Un groupe a arrêté un homme au sol après qu’il aurait lancé une attaque contre une voiture

Un homme aurait attaqué une voiture arborant un drapeau israélien dans le nord de Londres, a-t-on affirmé.

Alex Prager, un conseiller de West Hendon, a tweeté une image d’un groupe épinglant un homme au milieu d’une route à Golders Green, Barnet, vendredi matin.

Il a déclaré que l’attaque présumée est survenue quelques heures seulement après que le ministre de l’Intérieur a rencontré des membres de la communauté juive de la région.

M. Prager a écrit: “Priti Patel tend la main à la communauté juive de Golders Green juste 2 heures avant qu’un homme ne soit arrêté pour avoir prétendument attaqué une voiture arborant un drapeau israélien.”

L’organisation caritative antisémite CST a affirmé qu’un homme avait été arrêté peu avant 10 heures ce matin.

Le CST a tweeté: “ Un homme a été arrêté il y a quelques minutes sur Golders Green Road après un incident non terroriste isolé à 9 h 58. Il n’y a aucune raison de s’alarmer. La situation est réglée.

Metro.co.uk a contacté Met Police.

Plus à venir…

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();