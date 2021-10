Un homme arrêté au domicile de Kylie Jenner pour avoir sauté une clôture et allumé des feux d’artifice

Kylie JennerLe manoir de 40 millions de dollars est devenu l’épicentre d’un feu d’artifice imprévu et indésirable après que les flics ont déclaré qu’un homme avait sauté sa clôture et illuminé sa cour !!!

Des sources policières ont déclaré que des policiers de TMZ avaient été appelés à la propriété de Kylie à Los Angeles vers 22 heures mercredi parce qu’un homme sonnait sa sécurité et demandait Kylie. On nous dit que les gardes armés de Kylie ont dit à l’homme de se perdre – ce qu’il a fait au début – mais sont revenus peu de temps après.

À son retour, nos sources disent que l’homme a franchi la porte extérieure de Kylie et a commencé à déclencher des feux d’artifice sur sa propriété. Heureusement, les flics sont rapidement arrivés et ont appréhendé l’homme avant qu’il ne puisse pénétrer dans le périmètre intérieur de ses barrières de sécurité.

Une source avec une connaissance directe nous dit que l’homme n’arrêtait pas de fouiller dans ses poches pour simuler qu’il avait peut-être une arme … Kylie n’était pas chez elle au moment de l’incident.

On nous a dit que le suspect – un assez gros mec, mesurant environ 6 pi 4 po et 240 lb – portait une valise contenant un marteau, un maillet en caoutchouc, un briquet et des feux d’artifice. Les flics disent qu’il a causé environ 1 200 $ de dommages à la sécurité de Kylie. gate… et ils l’ont condamné pour vandalisme. Il est détenu sous caution de 20 000 $.

L’incident survient quelques semaines seulement après une autre arrestation effrayante à Ariana Grandela maison, dans laquelle un homme aurait brandi un couteau et menacé de tuer le chanteur. Et, bien sûr… toute l’équipe Kardashian connaît aussi bien des cas comme celui-ci.