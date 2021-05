Un homme arrêté, des policiers souffrent d’une fracture de l’orbite des yeux et d’une blessure au visage alors que les fans prennent d’assaut le match d’Old Trafford et de Liverpool reporté, les Red Devils et la FA publient des déclarations

La police du Grand Manchester a confirmé qu’un homme de 28 ans avait été arrêté à la suite de la manifestation de dimanche par les fans de Manchester United à Old Trafford.

Des milliers de supporters des Red Devils ont manifesté contre les propriétaires du club, la famille Glazer, à l’extérieur de leur domicile avant le choc de Liverpool, qui a finalement été reporté.

La manifestation a commencé pacifiquement alors que quelques milliers de fans se sont rendus à Old Trafford

Les fans ont brandi des bannières anti-Glazer à l’extérieur du stade

Environ 200 fans ont ensuite réussi à pénétrer à l’intérieur d’Old Trafford, laissant des fusées éclairantes et causant des dégâts

Ils ont erré sur le terrain, certains ramassant des drapeaux de coin, scandant et lançant des fusées éclairantes

Une section de partisans a fait une descente sur le terrain d’Old Trafford alors que deux policiers ont été grièvement blessés, l’un d’entre eux ayant été attaqué par une bouteille cassée, ce qui a entraîné une blessure importante au visage.

Un communiqué de la police du Grand Manchester disait: «Six policiers ont été blessés jusqu’à présent, un policier ayant subi une fracture de l’orbite, nécessitant un traitement médical, et un autre a été blessé au visage, à la suite de la projection de bouteilles et de canettes de la foule.

«Un troisième officier a été traîné et a reçu des coups de pied. L’officier qui a fréquenté l’hôpital a depuis obtenu son congé.

«Un homme de 28 ans a été arrêté à la suite de cette enquête et toutes les preuves disponibles sont examinées de toute urgence pour identifier à la fois les organisateurs de cette manifestation et les responsables des agressions des policiers.»

Le gendarme en chef adjoint du GMP, Nick Bailey, a déclaré: «Le comportement montré lors de cette manifestation était absolument atroce.

«Les officiers essayaient juste de faire leur travail et de faciliter une manifestation pacifique, mais un certain nombre de personnes présentes sont devenues hostiles et agressives envers les officiers et ont pénétré de force sur les terrains de football, indiquant très clairement que cette manifestation n’était pas pacifique et la ruinant pour la la majorité des manifestants qui n’avaient pas voulu que la manifestation devienne violente. »

Certaines parties d’Old Trafford ont été endommagées

Les manifestations ont également été entachées de violents affrontements avec la police

Deux officiers ont été blessés lors des affrontements

United prévoit également de prendre des mesures contre tout fan reconnu coupable d’une infraction pénale.

“Le club n’a aucun désir de voir des manifestants pacifiques punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et émettra également ses propres sanctions à tout détenteur d’abonnement ou membre identifié, conformément à la politique de sanctions publiée”, la déclaration a continué.

«Les informations sur le reprogrammation du match et toute implication possible sur d’autres rencontres seront annoncées après discussion et accord avec la Premier League.

«Nous restons attachés au dialogue et à l’engagement avec nos fans via le Forum des fans et d’autres canaux appropriés.»

La Football Association, qui enquête sur les incidents à Old Trafford, a eu une mauvaise opinion du comportement des supporters.

La police du Grand Manchester a condamné les actions des violents manifestants

Les scènes à Old Trafford étaient chaotiques

«Nous comprenons leurs frustrations. Cependant, nous ne pouvons pas tolérer le comportement violent et criminel qui a eu lieu avant le match prévu entre Manchester United et Liverpool, sur lequel la FA enquête actuellement », a déclaré un communiqué.

Les manifestations sont intervenues dans le cadre de l’implication de United dans les propositions ratées de la Super League européenne.

United faisait partie des 12 clubs qui se sont inscrits le mois dernier pour la compétition de séparation, qui s’est effondrée en 48 heures en raison d’une pression énorme et incessante.

Ces plans ont amené la colère contre la famille Glazer déjà méprisée à un nouveau niveau, les fans se rassemblant à la fois à Old Trafford et au Lowry, l’hôtel de l’équipe du centre-ville, pour exiger un changement avant l’affrontement de dimanche avec Liverpool.

La police a déclaré qu’en fin d’après-midi, environ 200 manifestants s’étaient rassemblés devant le Lowry et plus de 1 000 au stade.

Il y a eu un retard initial non spécifié par rapport au coup d’envoi prévu à 16 h 30 avant que United ne confirme à 17 h 35 que le match avait été reporté «en raison de considérations de sûreté et de sécurité autour de la manifestation».

Une déclaration précédente de United disait: «Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons totalement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques.

«Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police.

«Nous remercions la police pour son soutien et nous les assisterons dans toute enquête ultérieure.»

La Premier League a déclaré qu’elle comprenait la «force du sentiment» des fans, mais a condamné «tous les actes de violence, les dommages criminels et les intrusions, en particulier compte tenu des violations de Covid-19 associées».

Il a ajouté: «Les fans disposent de nombreux canaux pour faire connaître leur point de vue, mais les actions d’une minorité vue aujourd’hui n’ont aucune justification.

«Nous sympathisons avec la police et les stadiers qui ont dû faire face à une situation dangereuse qui ne devrait pas avoir sa place dans le football. Le réaménagement du luminaire sera communiqué en temps voulu. »

Liverpool, un autre membre fondateur de la Super League, a déclaré être en «plein accord» avec le report.

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a déclaré sur Twitter: «Il est important de préciser que la majorité des partisans ont manifesté pacifiquement aujourd’hui. Cependant, il n’y a aucune excuse pour les actes d’une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui.

«Cela pourrait être un moment important pour changer le football pour le mieux. Nous devons tous condamner la violence de toute nature et rester concentrés sur le comportement de ceux qui sont au sommet du jeu. »