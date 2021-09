Un homme arrêté devant le domicile d’Ariana Grande

in

. Ariana Grande

La superstar Ariana Grande a eu une visite importune dans sa maison d’Hollywood Hills cette semaine.

TMZ a rapporté qu’Aharon Brown, 23 ans, s’est présenté à la résidence de Grande au milieu de la nuit pour demander à voir le chanteur de “Thank U Next”. Lorsque la sécurité lui a demandé de partir, l’intrus aurait sorti un couteau. La police de Los Angeles a été appelée sur les lieux.

Selon TMZ, une source policière a déclaré que l’incident s’était produit vers 2 heures du matin le 10 septembre. Brown est accusé d’avoir brandi une arme. TMZ rapporte que Grande a émis une injonction temporaire contre Brown, qui a été acceptée. Grande n’a pas interagi avec Brown pendant l’incident.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un apparaît chez Grande

En mars 2020, TMZ a rapporté qu’un fan s’était approché du domicile de Grande et avait frappé à la porte. L’intrus a craché sur un policier qui était arrivé sur les lieux.

Parmi les affaires de l’homme figuraient des adresses pour se rendre chez Grande et une lettre d’amour adressée au chanteur. Des sources ont déclaré à TMZ que l’homme avait été condamné à une amende pour intrusion et voies de fait pour avoir craché sur un policier.

L’homme a ensuite été identifié comme étant Fidel Henriquez, 26 ans. En mai 2020, un juge a accordé une ordonnance d’interdiction permanente contre Henriquez à Grande et à sa mère, Joan. L’ordonnance restrictive court jusqu’au 5 mai 2025.

Le fan qui donne à Grande des cadeaux bizarres

En 2014, TMZ a rapporté qu’un policier de Lowell, dans le Massachusetts, s’était rendu au domicile d’un homme qui avait envoyé à Grande des cadeaux non désirés à plusieurs reprises.

Selon TMZ, la liste des cadeaux étranges que Tim Normandin avait envoyés à Grande comprenait une citrouille de 42,5 livres, des calendriers pour chat et chien et une pierre des White Mountains du New Hampshire.

Grande a fait profil bas ces derniers temps

La chanteuse « God is a woman » était absente des MTV Video Music Awards ou du Met Gala cette semaine. Grande et son nouveau mari Dalton Gomez n’ont encore joué sur aucun tapis rouge en tant que mari et femme. De nombreux fans espéraient les voir aux VMA (Grande a été nominé pour plusieurs prix, dont celui d’Artiste de l’année), mais ils n’ont pas eu de chance.

Grande a fait la promotion de la nouvelle saison de “The Voice” sur Instagram, une émission dans laquelle elle entraînera pour la première fois.

“J’aime ma #teamariana et j’attends avec impatience de pouvoir suivre tout le monde sur Instagram et de leur montrer leur travail et que le monde tombe amoureux d’eux comme je l’ai fait”, a-t-il légendé dans un post Instagram.

La relation de Grande et Gomez

Grande a officiellement révélé sa relation avec l’agent immobilier Gomez lorsque le couple a dansé sur une chanson lente dans sa vidéo pour la chanson “Stuck with U” qu’elle a chantée aux côtés de Justin Bieber.

En août 2020, une source a déclaré à Us Weekly que « Ariana voit quelque chose de différent à Dalton qu’elle n’a jamais vu auparavant chez les gars avec qui elle est sortie. C’est le genre de garçon que vous recherchiez. Il la protège beaucoup, essaie de tout lui donner, et a des petits gestes chevaleresques. Dalton fera tout son possible pour vous donner ce dont vous avez besoin. »

Le couple a échangé ses vœux de mariage au domicile de Grande en mai 2021.

