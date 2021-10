Un homme arrêté lors d’une attaque au cocktail Molotov contre le QG d’Austin Dems

in

Un homme vu sur une vidéo de surveillance portant un bandana représentant le drapeau américain lorsqu’il a lancé un cocktail Molotov dans le siège du bureau de comté du Parti démocrate à Austin est resté en détention samedi, selon les registres de la prison.

Ryan Faircloth, 30 ans, a été arrêté vendredi et fait face à des accusations fédérales d’incendie criminel et de tentative d’incendie criminel, selon des documents judiciaires. Les documents ne disaient pas encore si Faircloth avait un avocat.

Personne ne se trouvait au siège du Parti démocrate du comté de Travis lorsqu’il a été attaqué mercredi vers 2 heures du matin et seule une petite pile de papiers a pris feu, ont déclaré des responsables. L’incendie a été rapidement éteint par les employés d’une entreprise voisine.

Les enquêteurs ont reçu plusieurs conseils après la diffusion de la vidéo de surveillance, selon une plainte déposée devant un tribunal fédéral par l’officier du groupe de travail du FBI Ryan Metcalf. L’un des conseils a conduit aux médias sociaux de Faircloth.

Les informations trouvées en ligne et d’autres preuves ont conduit les enquêteurs sur les incendies criminels et le FBI à arrêter Faircloth qui, lors d’un interrogatoire, a admis avoir construit l’appareil et l’avoir laissé dans le bâtiment, selon la plainte.

“Il a décrit avoir utilisé une bouteille de vin, de l’essence et une chaussette pour construire l’appareil. Il a admis savoir que l’essence est inflammable. Il a en outre confirmé sa participation aux événements”, indique la plainte.

L’enquêteur sur les incendies criminels d’Austin, le capitaine Jeffrey Deane, a déclaré vendredi que l’attaque était motivée par des considérations politiques.

“Cette personne n’était pas satisfaite du climat politique actuel. Il a blâmé ce bureau et qui ils représentent pour beaucoup de problèmes qu’il considérait comme des problèmes avec le pays”, a déclaré Deane. “Il a été franc et a avoué cela.”

Les autorités ont déclaré dans des documents judiciaires que Faircloth avait laissé une note sur les lieux mentionnant des États et une ville à majorité démocrate ou des législateurs fédéraux démocrates. Il a ensuite déclaré: “Une chose que vous ne pouvez pas avoir, c’est le Texas” et “Considérez cela comme un avertissement “léger””, selon une photographie du document.