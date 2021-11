Un homme arrêté pour agressions homophobes continues contre un commerçant à Barcelone

19/11/2021 à 14h50 CET

.

Les Mossos d’Esquadra Ils ont arrêté un homme dans le quartier Ciutat Vella de Barcelone en tant qu’auteur présumé de agressions continues homophobe à un commerçant, qu’il a insulté à plusieurs reprises pour son orientation sexuelle et même est venu casser les meubles de votre établissement commercial.

Comme la police catalane l’a informé Efe, l’interpellation de cet homme, de nationalité marocaine et âgé de 37 ans, a eu lieu ce jeudi vers 20h30.

La victime, il y a quelques mois, s’est présentée à un commissariat pour obtenir des conseils et des informations sur la situation qu’elle vivait, avec les agressions homophobes continues de la personne arrêtée, et pour présenter une plainte pour un possible crime de haine, ce qu’il n’a pas fait à l’époque.

Jeudi dernier, une patrouille de sécurité citoyenne qui suivait ce cas précis Il a contacté l’employé du magasin, qui leur a dit qu’il continuait de recevoir des attaques homophobes, pour lesquelles il a finalement déposé une plainte auprès des Mossos.

Des sources policières catalanes expliquent que la victime a subi des attaques continues: insultes homophobes, jets d’objets par l’agresseur, qui habite devant le magasin et a même cassé les meublesou l’établissement.

Le détenu est accusé de un crime contre les droits fondamentaux et les libertés publiques.