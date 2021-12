Un homme arrêté pour avoir organisé une soirée Hogmanay chez Nicola Sturgeon

L’homme a publié un article sur l’événement et a inclus l’adresse personnelle de Nicola Sturgeon (Photo : ./Facebook)

Un homme a été arrêté pour avoir encouragé des personnes à assister à un faux réveillon du Nouvel An chez Nicola Sturgeon.

Le Premier ministre écossais a annoncé que de nouvelles restrictions sur les coronavirus entreraient en vigueur le mardi 27 décembre, lorsque des limites seront imposées au nombre de personnes pouvant assister aux événements – tout sauf en annulant les célébrations bien-aimées de Hogmanay de la nation.

Mais un homme de 33 ans semble avoir tenté de récupérer Mme Sturgeon en créant un événement sur Facebook – invitant toute l’Écosse à la maison du politicien pour une fête.

Plus de 700 personnes ont confirmé qu’elles assistaient à l’événement tandis que 1 100 ont déclaré qu’elles étaient « intéressées ».

Mais la sœur de Mme Sturgeon, Gillian Sturgeon, a repéré l’événement et l’a signalé à la police pour avoir révélé où vivait le premier ministre.

Elle a déclaré au Scottish Sun: “ L’adresse personnelle de ma sœur est désormais partagée sur tous les réseaux sociaux en tant qu’événement pour une fête du Nouvel An.

« La police a été informée de votre nom. Au cas où vous lisez ceci. On dirait que vous allez passer un joyeux Noël.

La sœur de Mme Sturgeon a repéré l’événement et l’a signalé à la police (Photo: Facebook)

L’homme anonyme a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal à une date ultérieure.

La police écossaise a confirmé que l’homme avait été « inculpé pour des délits de communication ».

Cela survient alors que les plans du réveillon du Nouvel An de l’Angleterre restent incertains, des rapports suggérant que Boris Johnson envisage un verrouillage du disjoncteur de deux semaines ou applique à nouveau une « règle de six ».

Certains s’attendent à une annonce sombre dès le 27 décembre, les experts soulignant que le gouvernement manque de temps pour mettre en œuvre de nouvelles règles.

Le Parlement devrait être rappelé (avec un préavis d’au moins deux jours) pour approuver de nouvelles restrictions – avec du temps nécessaire la veille du Nouvel An pour discuter de toute nouvelle décision et voter à leur sujet.

Une source du Cabinet a déclaré au Daily Mail qu' »avec chaque jour qui passe, il devient moins probable » que le Parlement soit rappelé avant le réveillon du Nouvel An, ce qui signifie que la célébration pourrait être exempte de restrictions.

