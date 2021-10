Un homme arrêté pour avoir prétendument volé des copies de mangas d’une valeur de 18 $

Le Tokyo Manji Gang est rempli d’enfants coriaces et de cheveux cool. Capture d’écran : TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル

Un homme de 48 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir volé quatre volumes de Tokyo Revengers, un manga populaire sur les lycéens voyous.

Illustré et écrit par Ken Wakui, le film primé Tokyo Revengers est publié en feuilleton dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha. (Divulgation complète : mes deux premiers livres ont été publiés par Kodansha.) Il suit les exploits du Tokyo Manji Gang et a été adapté en anime et en film d’action. (Les personnages manji bouddhistes qui apparaissent dans l’anime ont été supprimés de la version américaine de l’anime, pour éviter toute confusion avec la croix gammée nazie.)

Selon Yahoo! News Japan et Fuji Network News, le suspect a été filmé en train de voler le manga par une caméra en circuit fermé dans un libraire de Sapporo. Le 19 octobre, à son retour au magasin, le personnel a alerté la police qui est arrivée sur les lieux et a appréhendé le suspect.

« J’ai utilisé l’argent pour compléter mes frais de subsistance », aurait déclaré le suspect. « Jusqu’à présent, j’ai volé à plusieurs reprises [manga]. » La presse japonaise rapporte que l’homme est au chômage.

Sur 5ch, un babillard japonais populaire, de nombreux commentateurs pensaient que ce crime présumé était plutôt triste, certains se demandant pourquoi il était retourné au magasin et ce qui allait arriver au suspect. « C’est comme s’il était déjà membre du Tokyo Manji Gang », a écrit un commentateur.

La valeur des quatre volumes est de 2 046 yens, soit environ 18 $, chaque exemplaire coûtant environ 500 yens, soit moins de 5 $. Le manga Tokyo Revengers est incroyablement populaire au Japon, et il y a plus de 40 millions d’exemplaires en circulation. En raison de sa popularité, Tokyo Revengers semble être un manga facile à revendre, peut-être en le feuilletant sur des sites en ligne.

Les autorités de Sapporo enquêtent actuellement pour savoir si d’autres mangas ont été volés.