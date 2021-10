Un homme arrêté pour avoir tué et démembré sa femme à Torrevieja

28/10/2021

Un homme de 70 ans de nationalité finlandaise a été arrêté en tant qu’auteur présumé de la démembrement de sa compagne sentimentale, une compatriote de 68 ans, dont une partie de la dépouille mortelle a été retrouvée ce jeudi dans un conteneur de la zone urbaine de Torrevieja (Alicante).

Des sources d’enquête ont rapporté que l’arrestation pour ce crime sexiste présumé a eu lieu tard dans la nuit et qu’il n’y a eu aucune plainte préalable entre les deux.

Images enregistrées par des caméras de surveillance à proximité du conteneur où les premiers restes ont été retrouvés ont facilité l’identification et la localisation du meurtrier présumé, à l’adresse de laquelle dans la ville de Torrevieja une perquisition a été effectuée qui s’ensuit tard dans la nuit.

L’arrestation intervient quelques heures seulement après qu’un sans-abri s’est retrouvé vers 13h45 à l’intérieur d’un conteneur rue Luis Cánovas Martínez, tout près d’un supermarché et de l’institut Libertas, les deux jambes et un bras de la victime. .

La police judiciaire de la Garde civile a pris en charge l’enquête avec un dispositif complet pour essayer de localiser plus de restes dans les bennes à ordures des rues avoisinantes, comme dans la rue Silvia Martínez Santiago.

Dans l’un des conteneurs situés dans cette dernière rue et à côté de l’urbanisation ‘Arco’ les agents ont travaillé plusieurs heures et ont extrait jusqu’à environ 22 heures. plusieurs sacs contenant des restes, dont certains pourraient provenir de la victime.

Un enregistrement a également été effectué pour l’une des maisons de ladite urbanisation, où le couple résidait vraisemblablement.

En plus de cette recherche, la collecte des ordures à Torrevieja a été temporairement paralysée pour trouver plus de restes et Il enquête également sur les décharges où des ordures ont été déposées, après sa collecte et son transport par camions.