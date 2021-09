Un homme attaqué par un ours crie à un collègue : « Tirez dessus, tirez dessus !

Un technicien de la pêche au poisson et au gibier de l’Alaska venait de terminer une enquête de routine sur un cours d’eau avec deux autres lorsqu’un ours brun est sorti des broussailles et l’a attaqué lors d’une rencontre déchirante sur l’île Chichagof au nord de Sitka.

Jess Coltharp, qui a travaillé à l’arpentage des ruisseaux à saumon pour Fish and Game pendant 14 saisons, était avec son collègue Anthony Walloch et le bénévole Ethan Christianson sur un sentier retournant au bateau vers 17 heures le 19 août lorsque l’attaque a eu lieu, comme l’a rapporté KTOO. .

Coltharp, 31 ans, était sur la piste devant les autres lorsqu’il s’est tourné vers eux.

“Je me souviens avoir regardé par-dessus mon épaule, et je leur disais quelque chose quand j’ai en quelque sorte entendu les buissons s’écraser, et c’est à ce moment-là que j’ai levé les yeux et regardé vers [where] le son venait », a-t-il déclaré à KTOO. “Je ne pouvais même pas vraiment tout voir au début parce que la brosse était assez épaisse, mais à environ 20 pieds de distance… cet ours sort de la brosse à pleine vitesse.”

Il a dit à Snopes que l’ours était “sorti de l’épaisseur de la brosse à saumons” et qu’il était “beaucoup trop rapide pour faire quoi que ce soit”.

Coltharp a déclaré à KTOO que l’ours n’avait donné aucun avertissement. Il a attrapé son fusil de chasse à une écharpe sur son dos et a tenté de charger la chambre, mais il n’a pas eu le temps. Il a sauté sur le côté pour écarter le haut de son corps et sa tête, espérant que son partenaire armé pourrait tirer proprement.

“Et c’est à ce moment-là que l’ours s’est penché et m’a en quelque sorte mordu juste au-dessus de ma rotule”, a déclaré Coltharp à KTOO. “Et [the bear] me secouait juste par la jambe. J’étais juste allongé là comme ça me tient, juste en train de crier : ‘Tire-le, tire-le, tire-le, tire-le !’ aussi vite que je pourrais le dire.

Walloch, qui se tenait à 15 pieds derrière Coltharp au moment de l’attaque, a obéi.

“J’avais mon fusil de chasse, et puis juste comme, en une seconde, j’étais comme, c’est le coup le plus sûr que je vais avoir”, a déclaré Walloch à KTOO. “J’ai pris un coup, l’ours est tombé juste de Jess. Et puis j’ai injecté deux autres coups dans l’ours juste pour m’assurer qu’il n’allait pas remonter.

Au premier coup de feu, Coltharp a immédiatement senti l’ours le relâcher. Un instant plus tard, il se leva et regarda Anthony.

“Il est comme ‘Très bon coup, mon pote!’ Et à ce moment-là, quand il a dit cela, j’étais comme, cela m’a fait me sentir un peu plus calme dans cette situation », a déclaré Walloch à KTOO. “Sachant que Jess, il pouvait toujours me parler, et tout semblait aller bien.”

En plus de suivre une formation d’intervention d’urgence, Walloch avait suivi une formation EMT du service d’incendie de Sitka, et Coltharp attribue toute cette formation pour avoir empêché une mauvaise situation de s’aggraver.

Ils ont mis un garrot au-dessus de la blessure à la jambe et ont appelé leur patron via un téléphone satellite. Des préparatifs ont été faits pour envoyer un hydravion les récupérer là où ils avaient laissé leur bateau à environ un demi-mille de distance.

Avec sa montée d’adrénaline, Coltharp a réussi à parcourir le demi-mile jusqu’au point de ramassage. En moins de deux heures, il était aux urgences du centre médical Mt. Edgecumbe. Heureusement, l’ours n’a cassé aucun os, n’a endommagé aucun ligament ou n’a touché aucune artère principale, mais il a laissé une énorme entaille dans sa jambe. Il a finalement subi une intervention chirurgicale et fait face à des semaines de récupération et de physiothérapie.

“Anthony n’aura plus jamais à acheter un verre autour de moi”, a déclaré Coltharp à KTOO. «Je dois vraiment beaucoup à ce gars. Il en récoltera donc les bénéfices pendant un certain temps.

