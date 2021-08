Un homme attribue à la fonction de détection de chute de l’Apple Watch le mérite de lui avoir sauvé la vie

in

De temps en temps, nous rapportons comment l’Apple Watch aide à sauver la vie des gens. Il peut s’agir d’un accident de voiture, de demander de l’aide à Siri, d’alerter sur une maladie cardiaque potentielle et de détecter si des personnes tombent.

Cette fois, un homme de Long Island a crédité son Apple Watch de lui avoir sauvé la vie après une grave chute.

Selon un rapport local d’ABC (via People Magazine), le mois dernier, Brandon Schneider, un employé de Peloton de 25 ans, a dû se rendre à l’hôpital après avoir souffert de graves douleurs abdominales pendant des jours.

Accompagné de son Apple Watch, le spécialiste des ventes Peloton s’est rendu aux toilettes de l’hôpital et après quelques minutes aux toilettes, il a perdu connaissance.

“Je me souviens de m’être lavé les mains et d’avoir pensé en moi-même que quelque chose allait se passer”, a déclaré Schneider. “Je ne me souviens pas être tombé au sol, ou m’être cogné la tête, ou quoi que ce soit des événements qui ont suivi.”

Heureusement, Schneider, qui utilise son Apple Watch tout le temps pour faire de l’équitation et de la randonnée, portait l’appareil à l’époque et il a instantanément détecté sa chute et alerté son père à proximité.

“Mon Apple Watch a détecté une chute brutale et je n’ai pas répondu au message haptique similaire qui nécessite une réponse et 45 secondes”, a déclaré Schneider.

Selon ABC, Schneider a déclaré que les tomodensitogrammes avaient révélé qu’en plus d’une fracture du crâne, il avait des hématomes mettant sa vie en danger, il a donc subi une chirurgie cérébrale d’urgence.

“Et donc si je n’étais pas dans les urgences au moment où cela s’est produit, il y a de fortes chances que nous racontions une histoire différente”, a-t-il déclaré.

La fonction de détection de chute de l’Apple Watch a été ajoutée pour la première fois avec la série 4 et détecte si l’utilisateur a fait une chute brutale. Si la personne ne répond pas dans les 45 secondes, la montre envoie un message à un contact favori et appelle les services d’urgence.

