Un homme aurait simulé son propre enlèvement pour prendre 1 000 000 $ en Bitcoin aux investisseurs Crypto new media

Un Vénézuélien aurait simulé son propre enlèvement afin de voler environ 1 100 000 $ de Bitcoin à des investisseurs.

Selon Douglas Rico, directeur national du Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Andrés Jesús Dos Santos Hernández, 23 ans, a concocté un faux enlèvement pour frauder ses clients.

Rico dit que le fraudeur présumé a inventé une histoire selon laquelle il aurait été forcé de se connecter à son compte Binance et de vider ses portefeuilles cryptographiques.

“[He] simulé un enlèvement où ses ravisseurs l’auraient forcé à entrer sur la plate-forme Binance et à effectuer des transferts vers différents portefeuilles numériques, épuisant tous les actifs cryptographiques en question.

Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas où se trouve Hernández et on pense qu’il est en possession de 23,66 Bitcoins, soit environ 1 140 350 $.

Selon le média vénézuélien Primicia, Hernández est recherché par la police pour blanchiment d’argent et fraude. Sa photo est actuellement sur le compte Instagram du CICPC avec une bannière « Wanted ».

En juin, la Federal Trade Commission (FTC) a signalé une augmentation de 1000% des escroqueries liées à la cryptographie depuis octobre 2019, la blâmant en grande partie sur l’augmentation de la popularité de l’espace naissant. L’analyste du programme FTC, Emma Fletcher, a déclaré que les escrocs profitaient de nouveaux investisseurs enthousiastes à l’idée de participer à l’action.

« Certains disent qu’il y a une ambiance de Far West dans la culture crypto, et aussi un élément de mystère. Les passionnés de crypto-monnaie se rassemblent en ligne pour discuter de leur passion commune. Et avec la montée en flèche de la valeur de Bitcoin ces derniers mois, les nouveaux investisseurs peuvent être impatients de se lancer dans l’action. Tout cela fait le jeu des escrocs. Ils se fondent dans la scène avec des affirmations qui peuvent sembler plausibles car la crypto-monnaie est un territoire inconnu pour beaucoup de gens. »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Vlad L