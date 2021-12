Un homme aurait tiré sur des parents le matin de Noël dans une maison aisée de Long Island

Fermer Vidéo Fox News Flash à la une du 26 décembre

Un couple à Long Island, New York, a été retrouvé abattu le matin de Noël et leur fils adulte serait à blâmer.

Le couple a été retrouvé samedi dans la communauté aisée de Hewlett Harbour par la police du comté de Nassau, selon plusieurs médias. Les agents sont arrivés sur les lieux vers 10 heures du matin

Un couple a été abattu le matin de Noël à Long Island, prétendument par leur fils adulte (Google Maps) (Google Maps)

Une femme de 64 ans a reçu une balle dans la tête, tandis qu’un homme de 65 ans a reçu une balle dans le dos. Ils ont été transportés d’urgence dans un hôpital local et devraient survivre, a rapporté le New York Post.

CBS New York a rapporté que les voisins et les registres de propriété montraient que la maison avait été achetée par Rocco et Vincenza Tomassetti.

Une enquête a conduit des détectives à Mahwah, New Jersey, où un homme de 29 ans a été arrêté, selon PIX11. Il serait le fils adulte du couple. Il est resté en garde à vue samedi soir et des accusations sont pendantes.

Aucun motif n’a été dévoilé.