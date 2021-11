Un homme avec Covid jab contracte un coronavirus avant le rappel prévu au Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

Aeron Maldwyn Jones a enduré une bataille de 11 jours pour sa vie à l’hôpital après avoir contracté Covid-19 le mois dernier. Cela avait l’air si sombre pour Cllr Jones qu’il a été averti qu’il pourrait devoir être placé dans un coma artificiel.

L’épreuve de l’homme est survenue quelques jours avant qu’il ne doive recevoir son coup de rappel, rapporte North Wales Live.

Mais maintenant, Cllr Jones, qui est conseiller du petit parti régionaliste Llais Gwynedd, est sorti de l’hôpital et a encouragé les gens à appeler une ambulance s’ils ne vont pas bien.

Le conseiller, qui vit à Caernarfon, dans le nord du Pays de Galles, a déclaré: « J’étais à la maison depuis cinq jours en auto-isolement après avoir été testé positif et je ne faisais qu’empirer chaque jour et le dimanche, je ne pouvais tout simplement plus respirer.

« J’étais à l’étage, luttant pour respirer. Ma femme a dû appeler une ambulance et j’ai été emmené à l’hôpital.

« Il fut un temps où je ne pouvais pas parler, je ne pouvais tout simplement pas composer une phrase. J’étais sous oxygène et stéroïdes.

« Deux médecins sont venus me voir un après-midi et m’ont dit que je devrais peut-être être placé dans un coma artificiel, mais heureusement, cette nuit-là, l’oxygène et les stéroïdes ont commencé à avoir un effet positif et je suis resté dans le service au lieu d’aller aux soins intensifs. unité. »

Bien qu’il soit maintenant sorti de l’hôpital, l’homme souffre toujours d’un essoufflement.

« Je me débrouille bien depuis que je suis sorti. Au moins, je peux respirer. Mais je m’essouffle très facilement et je tousse toujours », a ajouté Cllr Jones.

« Je passe beaucoup de temps assis et même marcher jusqu’à la cuisine me coupe le souffle.

« Mais je suis vivant. Je respire, c’est ce qui est important.

« Si vous combattez Covid à la maison et que vous sentez que vous ne pouvez pas faire face, vous ne voulez pas le laisser trop tard et demander de l’aide. Appeler une ambulance et aller à l’hôpital est ce qui m’a été très utile.

« Ils (les médecins et les infirmières) étaient fantastiques, tous, des médecins aux infirmières en passant par le personnel de nettoyage. Et c’était une révélation de voir comment ils étaient traités par certains patients. »

Il y a eu plus de 9,6 millions de cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni et plus de 143 000 personnes sont décédées, ont montré hier les chiffres du gouvernement.

Jusqu’à présent, environ 88% des personnes âgées de 12 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin, tandis que 80% ont reçu leur deuxième et 23% ont reçu une dose de rappel.

La dose de rappel est conçue pour protéger la Grande-Bretagne d’une vague d’infection hivernale imminente.

Mais les chefs de la santé ont averti que les vaccins complémentaires n’étaient pas utilisés aussi rapidement que les doses initiales avaient été déployées.