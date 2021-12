Un homme battu à mort pour une tentative de « sacrilège » au Temple d’or

Une force de police lourde a été déployée autour du complexe SGPC à Teja Singh Samundri Hall afin de maintenir l’ordre public.

Un homme originaire de l’Uttar Pradesh a été battu à mort après avoir prétendument tenté de commettre un « sacrilège » à l’intérieur du sanctum sanctorum du Temple d’Or d’Amritsar samedi soir. L’incident s’est produit lorsque l’homme a sauté des grilles dorées à l’intérieur du sanctum sanctorum, a épée et atteint près de l’endroit où un prêtre sikh récitait le saint Guru Granth Sahib.

L’homme a été attrapé par les membres du groupe de travail du comité Shiromani Gurdwara Parbandhak. Lorsqu’il a été emmené au bureau du SGPC, la foule en colère l’a violemment battu, ce qui a entraîné sa mort. Le commissaire adjoint de la police PS Bhandal a déclaré que l’homme, originaire de l’UP , avait environ 30 ans et ses antécédents étaient en cours de vérification.

Toutes les caméras de vidéosurveillance étaient contrôlées pour savoir quand il était entré dans le Temple d’or et combien de personnes étaient avec lui. Après l’incident, un grand nombre de fidèles sikhs et diverses tenues sikhes ont critiqué le SGPC pour son laxisme. Une force de police lourde a été déployée. autour du complexe SGPC à Teja Singh Samundri Hall afin de maintenir l’ordre public.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.