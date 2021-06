in

Capture d’écran : CBS 13 Sacramento

*jazmine bonnett, propriétaire de Blossom Bathhouse à Sacramento, dénonce sa violente rencontre avec un homme blanc raciste qui a vandalisé son magasin.

CBS 13 Sacramento rapporte que Bonnett marchant jusqu’à sa voiture pour payer le parcmètre lorsqu’elle a été confrontée à Ross Wolfer, 55 ans, qui l’a appelée le mot N, incitant la femme à retourner en courant dans son magasin pour se mettre en sécurité dans le but de s’éloigner de lui.

Regardez le reportage vidéo ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=srt92oeN19E

Voici plus de CBS:

“Black b-word, n-word, a parlé de mes cheveux, ‘Vous les femmes noires avec vos tissages'”, a-t-elle déclaré.

Bonnett possède Blossom Bathhouse à Old Sacramento où elle vend des bombes de bain. En essayant de s’éloigner de l’homme, elle est retournée dans son magasin. C’est à ce moment-là qu’elle a dit que les choses se sont intensifiées.

« Nous avons fait un bras de fer avec la porte. Je l’ai verrouillé et c’est à ce moment-là qu’il est allé à plein régime », a déclaré Bonnett.

Des fenêtres barricadées montrent où l’homme identifié par la police comme étant Ross Wolfer, 55 ans, a brisé la vitre avec son pied et est entré par effraction dans le magasin. Le verre volant a coupé le bras de Bonnett à plusieurs endroits alors que Wolfer continuait de crier des insultes raciales.

“Pour voir la haine et le mal dans ses yeux alors qu’il donne un coup de pied dans une fenêtre et pousse une fenêtre pour m’atteindre, j’ai en quelque sorte pensé qu’il pourrait me tuer honnêtement”, a-t-elle déclaré.

Selon CBS, Wolfer a fui les lieux après l’appel des flics, mais certains témoins l’ont poursuivi et il a finalement été arrêté.

“Il en a fait un problème avec la police, en les encourageant”, et que “le premier policier a fait sortir son taser et elle a dû rappeler”, a déclaré Marie Mundling, qui travaille dans une bijouterie voisine.

“Je suis né avec ma couleur de peau, fier de ma couleur de peau, je ne vais pas la changer, je ne peux pas la changer”, a déclaré Bonnett à CBS. “Savoir que quelqu’un voudrait m’attaquer juste à cause de ça, c’est assez effrayant.”

Wolfer aurait causé 3 000 $ de dommages au magasin, mais Bonnett n’a pas l’intention de fermer boutique.

« Je suis résiliente, dit-elle. « Je vais continuer. »