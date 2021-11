Un homme bloque la lumière du soleil des voisins avec une clôture de 16 pieds de haut qu’il a construite en raison de « l’ennui »

La clôture d’Ali à Sydney a été appelée la « Grande Muraille de Chester Hill » (Photo : NINE / A Current Affair)

Un homme de Sydney a blâmé l’ennui du verrouillage et une «explosion cérébrale de Covid» pour avoir érigé un mur d’intimité de 16 pieds dans son arrière-cour.

Les voisins ont baptisé la clôture « La Grande Muraille de Chester Hill », d’après la banlieue sud-ouest où le propriétaire Ali a estimé qu’il n’avait pas assez d’intimité.

L’horreur – qui est trois fois plus grande qu’une clôture de jardin normale – a déclenché une querelle alors que les habitants prétendent qu’elle empêche le soleil d’atteindre leurs propres maisons.

Ali a à son tour qualifié ses voisins de « **kheads » pour lui avoir causé des ennuis avec le conseil municipal après avoir construit la monstruosité sans autorisation.

Le mur est apparu pour la première fois en juillet alors que Sydney était plongé dans un autre verrouillage de Covid en raison de l’identification de cas de la variante Delta.

Ali a déclaré à A Current Affair : « Eh bien, lorsque vous êtes assis à la maison et que vous n’êtes pas autorisé à aller nulle part et que les voisins vous regardent, vous dites« vous savez quoi ? Je vais construire un putain de mur ». C’était une explosion cérébrale de Covid.

Il est joliment décoré du côté d’Ali avec des lumières LED et il l’a comparé à « s’asseoir dans une galerie d’art ».

Mais le dos qui fait face aux voisins est plein de fils et de clous. Ali affirme qu’il avait l’intention de décorer les deux côtés mais a abandonné en raison des plaintes qu’il a reçues.

Le mur a été construit sur une semaine pendant le verrouillage (Photo: Neuf)

Un voisin a déclaré au Daily Mail Australia: » Cela bloque le soleil, nous n’avons plus vraiment de soleil.

« Je suis très stressée, j’aime mes fleurs et la vue, avec les arbres avant c’était sympa mais maintenant c’est très mauvais. »

Le mur a été construit à la place d’une série de pins qui, selon Ali, étaient aussi hauts que la clôture.

Il prétend qu’il a dû les abattre parce qu’ils étaient pourris, mais les voisins disent qu’ils semblaient toujours en bonne santé.

Ali dit qu’il n’abattra pas le mur, même s’il en reçoit l’ordre (Photo : Neuf)

Des témoins ont déclaré que le mur « hideux » avait été érigé en moins d’une semaine, avec une équipe travaillant d’arrache-pied pour créer la structure en forme de L.

Ali a déposé une demande de développement tardive, mais le conseil local de Cumberland a confirmé qu’il prenait des « mesures coercitives » et a fourni un calendrier auquel il doit se conformer.

S’il doit retirer la structure, Ali dit qu’il ne la démontera pas mais cherchera plutôt à la vendre puis à la sortir par la grue.

