Un homme « bouleversé » de Manchester United brise le silence après une décision controversée

in

L’attaquant uruguayen Edinson Cavani serait “triste et bouleversé” après avoir raté trois tours des éliminatoires de la Coupe du monde.

La Premier League a décidé le mois dernier que les joueurs ne seraient pas autorisés à se rendre dans les pays de la liste rouge en raison des craintes de Covid-19.

Cela signifiait que l’attaquant de Manchester United ne serait pas autorisé à se rendre en Amérique du Sud. L’Uruguay a fait match nul 1-1 contre le Pérou vendredi matin. Ils affronteront la Bolivie et l’Équateur dans deux autres matches de qualification pour la Coupe du monde dimanche et jeudi.

“Les clubs de Premier League ont décidé aujourd’hui à contrecœur mais à l’unanimité de ne pas libérer de joueurs pour les matches internationaux disputés dans les pays de la liste rouge le mois prochain”, a-t-il ajouté. lire une déclaration de la Premier League.

“La décision des clubs, qui est fortement soutenue par la Premier League, s’appliquera à près de 60 joueurs de 19 clubs de Premier League qui doivent se rendre dans 26 pays de la liste rouge dans la fenêtre internationale de septembre.”

Cavani, 34 ans, qui aurait été proposé à la Juventus le jour de la date limite, a gardé son conseil sur la décision jusqu’à présent, mais le Rapport AP il est loin d’être content de la décision.

L’attaquant a déclaré qu’il se sentait “triste et bouleversé”. Il voulait apparemment « raconter les choses telles qu’elles étaient » après une semaine de silence.

“Nous sommes exposés aux décisions qui sont prises dans les organisations de certains tournois et ligues et l’une des deux décisions (voyager ou non) serait mauvaise pour nous”, Cavani a déclaré jeudi.

« Nous ne devenons pas riches en jouant pour nos équipes nationales. J’ai un engagement avec moi-même et un engagement moral à défendre notre pays.

« On s’enrichit en portant le maillot de nos équipes nationales.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Cavani quitte le maillot n°7

Pendant ce temps, Cavani a quitté le maillot n ° 7 à United afin que Cristiano Ronaldo reprenne son ancien numéro.

Ronaldo a déclaré: “Je n’étais pas sûr qu’il serait possible d’avoir à nouveau le maillot n ° 7, alors je voudrais dire un grand merci à Edi [Cavani] pour ce geste incroyable.

Cavani a commencé la saison avec le maillot sept sur le dos. Par conséquent, Unitred a dû demander à la Premier League une autorisation spéciale pour modifier leurs numéros.

De telles demandes ont rarement été acceptées, mais dans ce cas, United a pu donner les sept à Ronaldo.

Cavani passera au maillot numéro 21, qui est le même maillot qu’il porte pour l’Uruguay.

Le maillot 21 a récemment été laissé vacant par Daniel James, qui est parti pour Leeds United.

LIRE LA SUITE: Cristiano Ronaldo libéré de ses fonctions internationales et se dirige vers Manchester