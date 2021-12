Un homme brûle comme un bonzo devant un tribunal de Murcie

20/12/2021 à 15h45 CET

Un homme a été blessé ce lundi après brûler comme un bonzo devant les Tribunaux de la municipalité de Cieza (Murcie), comme l’a appris Europa Press de sources proches de l’enquête. L’événement a eu lieu à 10h07, lorsque l’homme s’est immolé par le feu. L’agent de sécurité des Tribunaux a agi rapidement et a réussi à éteindre les flammes avec un extincteur.

Les Sapeurs-Pompiers du Consortium d’Extinction et de Secours Incendie (CEIS) basé à Cieza, une Unité Médicale d’Urgence (UME) et agents de la La gendarmerie qui ont soigné les blessés, apparemment de nationalité géorgienne.

Le blessé a été transféré au CHU Vierge de l’Arrixaca de Murcie, où il a été admis à l’unité de soins intensifs (USI), selon des sources du centre de santé informé Europa Press. La personne blessée est à l’étude par des spécialistes de la chirurgie esthétique et des brûlures, qui évaluent l’étendue des blessures.

Condamnation pour violence de genre

L’homme avait un condamnation pour menaces dans le domaine de Violence de genre, comme l’ont confirmé des sources de la Cour supérieure de justice de la région de Murcie (TSJMU) à Europa Press.

Plus précisément, le 1er novembre, il a comparu devant le tribunal des gardes pour une plainte concernant des menaces contre sa femme. Le magistrat a établi une mesure de protection pour le plaignant, de sorte que l’individu ne puisse s’approcher d’elle ou de ses enfants à moins de 500 mètres.

Le 2 novembre, un procès rapide a eu lieu et l’individu a reconnu les menaces, pour lesquelles il a été condamné à six mois de prison. Comme il n’a pas de casier judiciaire, Sa peine a été suspendue à condition qu’il se conforme à l’ordonnance de non-communication de sa femme et leurs enfants, et à condition qu’ils suivent des cours sur l’égalité et contre les violences de genre.

Plus tard, le 18 novembre, le divorce du mariage a été officialisé par voie civile.