Un homme californien avait un fusil, TikTok ‘hit list’ nommant Biden, d’anciens présidents en route pour la Maison Blanche, selon le gouvernement fédéral

Un employé d’une épicerie californienne récemment licencié a été arrêté dans l’Iowa la semaine dernière après avoir été retrouvé avec une « liste de résultats » TikTok contenant les noms de personnalités politiques et publiques, dont le président Biden, les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et le Dr Anthony Fauci, dans un plan hasardeux pour « combattre les démons maléfiques à la Maison Blanche », selon les archives judiciaires.

Kuachua Brillion Xiong, 25 ans, a été arrêté le 21 décembre à la suite d’un contrôle routier dans le comté de Cass. Un adjoint du shérif a d’abord arrêté Xiong pour excès de vitesse, conduite agressive et se faufiler dans et hors de la circulation sur l’Interstate 80.

Lors d’une fouille du véhicule, le sergent du shérif. Tyler Shiels a trouvé un fusil de style AR-15, que Xiong a admis posséder au préalable, des chargeurs chargés, des boîtes de munitions, des kits médicaux, des gilets pare-balles, de la nourriture et de l’argent, selon une plainte pénale de six pages déposée dans le district sud de l’Iowa et descellé mercredi.

ÉCONOMIE BIDEN « EN PLEIN ESSOR » ? ‘THE FIVE’ BLAST LIBÉRAL MEDIA, DEMS POUR UNE COUVERTURE D’INFLATION PLATEFORME

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Xiong, un résident de Merced, avait également l’adresse de la Maison Blanche sur un appareil GPS. Shiels a déclaré que le véhicule avait l’air très « habité » et que Xiong a noté qu’il avait été licencié de son travail. Il a déclaré qu’il voyageait pour « voir des choses car on ne sait pas combien de temps il a ici sur terre » et qu’un hôtel à Washington DC ne serait pas nécessaire.

Il a également fait plusieurs déclarations, y compris sa « désapprobation du gouvernement en raison des abus sexuels sur enfants » et que l’argent était « marqué » pour les frais funéraires.

Il a été placé en garde à vue puis interrogé par les services secrets américains. Les archives judiciaires ont déclaré qu’il « estime qu’il est la seule personne restante qui peut libérer les États-Unis du mal et qu’il est nécessaire pour lui de tuer ceux qui occupent des postes de pouvoir ».

« C’est à ce moment-là que XIONG a commencé à assembler l’équipement nécessaire pour mener à bien son plan de tuer ceux au pouvoir », a écrit l’agent spécial Justin Larson des services secrets dans la plainte.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington le 1er décembre. (AP Photo/Susan Walsh, File)

La « liste de résultats » de TikTok comprenait 100 vidéos, ont indiqué les autorités. Xiong a déclaré qu’il tuerait Biden à moins qu’il ne se conforme à ses demandes non spécifiées. Son plan pour entrer à la Maison Blanche consistait en un « point faible » qu’il avait identifié lors de ses recherches sur son attaque présumée.

Il prévoyait d’utiliser un grappin pour franchir la clôture du périmètre afin d’accéder au bâtiment dans le but de tuer les personnes figurant sur la liste, ont déclaré les procureurs fédéraux.

« En concluant l’interview, XIONG a déclaré que rien ne l’empêcherait de mettre en œuvre son plan d’accéder à la Maison Blanche et de tuer les personnes figurant sur sa » liste de cibles « », ajoute l’aide à la plainte. « Il a ajouté que s’il était libéré, il reprendrait immédiatement son voyage à la Maison Blanche à Washington, DC et » ferait tout ce qu’il fallait « pour mener à bien son plan. »

« Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retourner en Californie pour voir sa famille parce qu’il prévoyait de mourir en combattant des démons maléfiques à la Maison Blanche », le document ajouté.

Le président Biden prend la parole lors d’un événement du 4 juillet sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, DC (Photographe : Sarah Silbiger/Bloomberg via .)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Xiong est accusé d’avoir proféré des menaces criminelles contre un ancien président. Il doit comparaître devant le tribunal jeudi.