“Un homme charmant et charmant” – Le fils de Jimmy Greaves, Danny, rend hommage à son père légendaire et remercie les fans pour leur gentillesse et leur soutien

Le fils de Jimmy Greaves, Danny, a rendu un hommage émouvant à son père après son décès dimanche, décrivant l’icône de l’Angleterre comme un “homme charmant et charmant”.

La légende de Tottenham et Chelsea est malheureusement décédée à l’âge de 81 ans, les hommages affluant pour le buteur suprême et la personnalité médiatique.

Greaves était une figure extrêmement populaire au cours de sa carrière de joueur et après

Des hommages ont été rendus à Greaves après sa mort à l’âge de 81 ans

Greaves est le meilleur buteur de l’élite anglaise avec 357 buts gargantuesques en 516 apparitions, alors qu’il a marqué 44 fois pour l’Angleterre en seulement 57 matches.

Après une carrière en tant que l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Greaves a connu une carrière réussie dans les médias en tant que présentateur et expert.

Greaves a conquis le cœur de la nation dans son double acte avec Ian St John, et la nation a depuis exprimé son amour et son admiration pour le stiker au cours de la semaine dernière.

Le fils de Greaves, Danny, a parlé à talkSPORT de son père et a exprimé sa gratitude pour l’amour envoyé à sa famille.

Greaves et St John étaient un formidable double acte sur nos écrans de télévision

“J’ai toujours su malheureusement qu’un jour cela arriverait et c’est arrivé”, a déclaré Danny.

“Je savais que ce serait là-bas dans le public, mais vous ne pouviez même pas vous approcher de ce que vous pensiez que cela allait être [compared] à ce qu’il a été.

“Ça a été incroyable, absolument incroyable et c’est absolument fantastique et je suis sûr que papa sourit et probablement à sa manière habituelle en disant” eh bien, pourquoi tout ce tapage “.

Les fans de Tottenham et Chelsea se sont souvenus de lui avant leur match de Premier League

«La famille est absolument époustouflée, c’est incroyable, tellement de chaleur, tellement de gentillesse, tellement de soutien, de si belles paroles que les gens ont écrites, tout simplement incroyable, c’est incroyable.

« Et un grand merci à tous pour leur gentillesse, les fleurs, les cartes, les mots. C’est tout simplement incroyable, et cela aide ma mère, mes frères, sœurs et petits-enfants à traverser ce qui est évidemment une période difficile en ce moment pour tout le monde.

Depuis, des appels ont été lancés pour que le Soulier d’or de la Premier League porte le nom du tireur prolifique, ainsi que pour qu’une statue soit érigée à l’extérieur du stade Tottenham Hotspur.

Il y a eu des appels pour nommer le Soulier d’Or de la Premier League d’après le tireur emblématique

Danny a profité de l’occasion pour parler de son père en tant que joueur, avec des extraits de ses incroyables comparaisons de dribbles et de buts avec Lionel Messi.

“En tant que joueur, je dirais, l’un des plus grands sinon [the greatest] le pays a jamais produit, juste phénoménal, phénoménal », a déclaré Danny. « C’est génial de voir papa, génial de le regarder, évidemment je ne l’ai pas vu comme un jeune homme quand il jouait.

“C’est fantastique de regarder ses buts et de voir la façon dont il a joué et à quel point il était bon, de revivre certains des merveilleux clips du spectacle qu’il a fait avec Ian [St John] qui, comme vous le savez, est emblématique.

Le monde du football a été attristé par la nouvelle de la mort de Greaves, mais sa vie et sa carrière ont été célébrées à juste titre

“Maman, bénissez-la, m’a demandé de dire qu’elle aimait vraiment regarder les clips parce que cela lui rappelait à quel point mon père était beau.”

Après avoir pris sa retraite du football, Greaves a poursuivi une carrière dans les médias et a connu un énorme succès avec l’émission à succès Saint & Greavsie, qui est devenue un incontournable pour les fans de football à travers le pays.

Greaves était adoré par le pays pour son caractère et son sens de l’humour, Danny confirmant à quel point son père était merveilleux dans les coulisses.

Greaves était un favori des fans à Tottenham et Chelsea

Greaves a apprécié la vie en dehors du terrain et a continué à marquer les buts dessus

“En tant que père, gentil, chaleureux, aimant, il avait toujours du temps pour sa famille, et sa famille était tout pour lui et nous étions toujours les premiers”, a déclaré Danny. «Il a toujours fait passer ses enfants et ses petits-enfants en premier, et ma mère, qu’il adorait. Juste un homme charmant et adorable.

« Il était connu localement sous le nom de chuchoteur de chien, il promenait ses deux chiens dans les bois et il avait toujours des friandises dans sa poche pour les autres chiens, et 80% des personnes qui promenaient les chiens ne le savaient même pas. qui il était, il était simplement connu comme le chien qui chuchotait pour eux, ce qui le résumait.

« Il aimait ses enfants et ses petits-enfants, je me souviens lui avoir dit une fois : ‘Papa, qu’est-ce que tu fais ce week-end ?’ et il a dit “Je vais à Sheffield où vit mon frère” et il a conduit à Sheffield pour se lever un dimanche matin pour regarder sa petite-fille Madaline jouer au hockey pour la soutenir parce que c’était son premier tournoi de hockey, c’est ce que papa était, c’était un homme charmant et charmant.

