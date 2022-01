Un homme cherche l’adolescente chérie qu’il a rencontrée en vacances il y a 12 ans

Jordan est déterminé à retrouver la Katie de son voyage (Photo: Hull Live/MEN Media)

La plupart d’entre nous ont vécu une romance de vacances sous une forme ou une autre.

En règle générale, l’aventure éphémère nous laisse des souvenirs heureux et nostalgiques d’une certaine personne et d’un certain lieu.

Cependant, un homme veut plus que ces souvenirs agréables.

Un Hull de 25 ans espère retrouver la fille dont il est tombé amoureux en vacances – il y a 12 ans.

Jordan Scott est déterminé à retrouver la fille qui l’a laissé « le cœur brisé » après être récemment tombé sur de vieilles lettres d’amour d’elle.

Le couple s’est rencontré alors que Jordan n’avait que 14 ans, alors qu’il effectuait un voyage de rugby Hull KR à Perpignan en France.

Il a d’abord vu Katie, 13 ans, alors qu’il nageait dans la piscine de l’hôtel – et une romance de vacances florissante a commencé.

À la fin du voyage, Jordan est retourné dans l’East Yorkshire et Katie est retournée chez elle dans les West Midlands.

Est-ce votre écriture ? (Photo : Hull Live/Médias MEN)



Certaines des lettres adorables (Photo : Hull Live/MEN Media)

Incapable d’abandonner leur histoire d’amour, Katie a envoyé une série de lettres d’amour à Jordan après les vacances, lui disant à quel point elle « l’aimait ».

L’un d’eux a dit : « Mon monde s’illumine quand je te vois et ça me fait avoir des papillons.

Jordan dit que la lecture récente des vieilles lettres lui a donné l’impression d’avoir « perdu un être cher » – alors il espère maintenant retrouver son ancien béguin.

Reconnaissez-vous Jordan d’un voyage en France ? (Photo : Hull Live/Médias MEN)

Plus : Voyage



La jeune femme de 25 ans a déclaré à HullLive: » À l’époque, je suis resté en contact avec elle, mais j’ai ensuite perdu le contact après si longtemps.

« Maintenant que j’ai trouvé ces lettres, je veux voir si je peux raviver l’amour et lui poser des questions. »

Jordan a lancé son appel pour trouver Katie sur Facebook en partageant une photo de certaines de leurs lettres, mais espère maintenant étendre la recherche au loin.

Il ajoute : ‘Quelqu’un connaît une Katie des West Midlands ?

« Contactez-nous, nous discuterons, vous me manquez, je me souviens que nous étions ensemble en vacances il y a environ 12 ans. »

Katie, si tu es là-bas, Jordan pourrait bien être ton âme sœur.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



