Un homme clé de Newcastle douteux de faire face à Man City; le trio reste sur la touche

L’attaquant de Newcastle Allan Saint-Maximin est incertain pour la visite de Manchester City après avoir boité lors de la défaite de jeudi à Liverpool en raison d’une blessure musculaire.

L’absence de celui de Newcastle Le talisman serait un coup dur pour Eddie Howe avant un affrontement avec une équipe de City qui vient de battre Leeds United 7-0 à domicile. Cependant, l’attaquant Callum Wilson reviendra dans l’équipe après s’être reposé à Anfield.

L’arrière gauche Jamal Lewis est prêt pour un sort après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite 3-1. Les autres défenseurs Federico Fernandez (cuisse) et Paul Dummett (mollet) restent absents.

Pendant ce temps, les managers de la Premier League se réuniront lundi pour discuter de la crise de Covid-19 qui engloutit la compétition, Howe affirmant que l’intégrité de l’élite est sur le fil du rasoir.

Cinq des 10 matches programmés de ce week-end ont déjà été reportés en raison de tests Covid positifs, et le manager d’Aston Villa Steven Gerrard a révélé qu’une réunion était organisée par la ligue au début de la semaine prochaine pour aborder les « préoccupations et questions sans réponse » des patrons du club, en particulier autour des critères utilisés par le conseil d’administration de la Premier League pour approuver un report.

La Premier League se désarticule

Howe craint que la liste incomplète des matches ne rende la ligue « décousue » et craint que si d’autres matchs sont annulés dans les prochains jours, des questions pourraient se poser sur l’intégrité de la compétition.

« Je ne pense pas que nous voulons que la moitié des matchs soient joués et que la moitié ne soit pas jouée », a-t-il déclaré.

« La ligue perd vraiment quelque chose si elle devient décousue en termes de matchs joués. Lorsque vous commencez à perdre des joueurs contre Covid, l’inquiétude est que la concurrence devient légèrement injuste et je ne pense pas que quiconque veuille voir cela.

« Une décision doit être prise pour garantir le maintien de l’intégrité dans la compétition. Je pense que c’est sur le fil du couteau.

«Les gens veulent voir une ligue équitable et non une disparité dans les matchs et les joueurs manquants.

« Je suis désespéré de continuer le programme moi-même, mais le bien-être des joueurs et des supporters doit passer en premier. »

