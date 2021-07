Un homme coincé avec 10 000 T-shirts #FreeBrittany suite à un incident de conception .

Karl avait espéré collecter des fonds pour le mouvement #FreeBritney (Photo: Rex/Wholesale Clearance UK)

Les plans d’un fan de Britney Spears pour soutenir sa bataille juridique en cours pour retirer son père de son rôle de conservateur en vendant des t-shirts arborant #FreeBritney ont rencontré un problème après qu’il se soit retrouvé avec 10 000 hauts avec des fautes de frappe.

Karl Baxter, directeur général de Wholesale Clearance UK, avait prévu de les vendre pour 10,99 £ chacun et de reverser un pourcentage des recettes à la cause de la star, mais les produits n’étaient pas tout à fait ce à quoi il s’attendait.

Au lieu de recevoir une commande d’articles portant la mention “#FreeBritney”, en référence au mouvement de fans passionnés qui a longtemps remis en question la nature de la tutelle du chanteur de Toxic, 39 ans, les 10 000 T-shirts lisent “#freebrittany”, avec l’orthographe correspondant au nom de la région en France.

Se décrivant comme “éviscéré”, M. Baxter a déclaré: “Je ne pouvais pas le croire lorsque la commande est arrivée à l’entrepôt.”

Il espérait plaire aux clients plus jeunes avec le t-shirt, mais il est maintenant confronté à des charges de stock qui ne risquent pas de s’envoler.

Parler à Metro.co.uk, il a poursuivi: “Après avoir vu toute la presse entourant le combat de Britney pour mettre fin à sa tutelle, je voulais faire quelque chose pour aider – même si cela a été un peu un choc quand j’ai vu que les t-shirts n’avaient pas le bon nom au.’

L’erreur du fournisseur a jeté une clé dans les travaux (Photo: Wholesale Clearance UK)

Le grossiste de 45 ans espère que les fans seront prêts à voir au-delà de son erreur, à embrasser le côté amusant de l’erreur d’orthographe et à investir dans les t-shirts à un prix réduit de 3,99 £ afin qu’il puisse aider à collecter des fonds pour soutenez la pétition de Britney visant à retirer son père de 69 ans, Jamie Spears, de son rôle de conservateur financier.

“Il n’y a vraiment rien que nous puissions faire pour le moment”, a expliqué M. Baxter. ” C’est pourquoi nous lançons un appel aux fans afin que nous puissions aider à soutenir le mouvement officiel #FreeBritney, dont les bénéfices vont aux fournitures de rallye, à la maintenance du site Web et aux efforts de réforme de l’homologation.

« Nous serions ravis de faire un don et de savoir qu’ils auraient été populaires s’ils avaient été imprimés correctement ! »

Britney est sous tutelle depuis 2008 (Photo : Alberto E. Rodriguez/.)

Mercredi, la dernière mise à jour du tribunal sur l’affaire a vu la star s’adresser à nouveau au tribunal et dire qu’elle voulait que son père soit accusé d’abus de tutelle, décrivant ses actions passées comme une « putain de cruauté ».

Elle a depuis fait approuver son choix d’avocat par le juge, et Mathew Rosengart agira comme son conseil personnel suite à la démission de son précédent avocat commis d’office, Sam Ingham.

Britney elle-même a utilisé le hashtag “Free Britney” dans une joyeuse publication Instagram, célébrant la nomination de son nouvel avocat, partageant un clip d’elle-même faisant la roue et sa “gratitude” à la fois pour sa nouvelle représentation et ses “fans géniaux”.

M. Baxter a fait le point sur la situation de ses ventes, révélant que “pour l’instant, nous n’avons vendu aucun t-shirt”, car la société cherche à susciter l’intérêt sur son blog en attendant que le reste du stock défectueux arrivée.

“Mais nous espérons que les gens seront intéressés et prévoyons de faire un don de 20% de chaque vente à la cause.”

Les personnes intéressées par l’achat d’un T-shirt #freebrettany peuvent en savoir plus ici.

