Un homme comparaît devant le tribunal pour le meurtre de sa mère et de ses trois enfants

Damien Bendall, 31 ans, aurait commis les quatre meurtres (Photo: SWNS)

Un homme a comparu devant le tribunal pour le meurtre d’une mère et de trois enfants.

Damien Bendall, 31 ans, est accusé d’avoir violé et assassiné Lacey Bennett, 11 ans, ainsi que d’avoir prétendument tué son frère John, 13 ans, leur mère Terri Harris, 35 ans, et l’amie de Lacey, Connie Gent, 11 ans.

Les accusations interviennent après la découverte de quatre corps dans une maison de Killamarsh, près de Sheffield, dans le Yorkshire du Sud, le 19 septembre.

Bendall a comparu en personne à Derby Crown Court où il n’a pas été tenu de plaider en faveur des accusations.

Vêtu d’un sweat-shirt gris, d’un jean bleu et d’un masque blanc, le prévenu était entouré de cinq officiers de quai lors de la courte audience.

Les accusations de meurtre allèguent qu’il a tué tous les quatre un jour entre le vendredi 17 septembre et le lundi 20 septembre.

Une enquête ouverte à la Cour du coroner de Chesterfield avait précédemment appris que les quatre personnes étaient décédées des suites d’une « attaque violente ».

Lacey et John photographiés avec leur père Jason Bennett



Terri Harris a également été retrouvée morte sur la propriété (Photo: PA)



Une peluche est laissée parmi les hommages floraux sur les lieux de Chandos Crescent (Photo: PA)

Le tribunal du coroner a également appris qu’un parent de Bendall avait téléphoné à la police pour dire que l’accusé s’était auto-infligé un coup de couteau.

Le juge Nirmal Shant QC a renvoyé Bendall, de Chandos Crescent, en détention pour comparaître devant le même tribunal pour une audience de plaidoyer le 18 janvier.

Il doit être jugé le 1er mars de cette année.

