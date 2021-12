Un homme concocte un stratagème pour obtenir une carte de vaccination COVID, et c’est carrément désarmant – RedState

Tout le monde ne se soucie pas de se faire vacciner contre le COVID-19.

Mais la plupart des gens veulent travailler et jouer ; et de plus en plus, les établissements exigent la preuve d’avoir été piégé.

Au milieu d’un conflit d’inquiétudes, certaines personnes ont concocté des plans.

A propos de cela, l’ingéniosité d’un Italien a récemment pris le dessus.

Et maintenant, les critiques pourraient dire, il obtient ses justes desserts.

Tel que relayé par The Guardian, l’Italie a récemment « annoncé des mesures interdisant aux personnes non vaccinées une multitude d’activités sociales, culturelles et sportives ».

Environ une semaine plus tard, un homme de 50 ans est apparu dans un centre de vaccination dans la ville de Biella, dans le nord du Piémont.

Il a suivi les démarches administratives et, après avoir signé un formulaire de consentement, a remonté sa manche.

Touchant le bras de l’homme pour le pousser dans le tir, l’assistante médicale Filippa Bua a remarqué quelque chose d’étrange.

Elle a demandé au monsieur de bien vouloir retirer sa chemise.

Il a supplié Filippa de laisser le processus se poursuivre, mais elle a refusé.

S’adressant à La Repubblica, Filippa a expliqué qu’elle « se sentait offensée en tant que professionnelle ».

Il s’est avéré que le membre de l’homme était en latex.

« La couleur du bras m’a rendu suspect et j’ai donc demandé à l’homme de découvrir le reste de son bras gauche. C’était bien fait mais ce n’était pas la même couleur.

Il a demandé : « Auriez-vous imaginé que j’aurais un tel physique ?

L’appendice supérieur était étrangement dépourvu de veines.

Elle a d’abord pensé « qu’il s’agissait d’une patiente avec un bras artificiel ».

Mais la vérité était beaucoup plus troublante : il avait tenté une ruse en caoutchouc afin d’acquérir une information d’identification COVID sans être réellement inoculé.

Comme l’a noté The Guardian, les cartes sont des laissez-passer convoités pour des éléments de la vie dans le pays en forme de botte :

L’Italie a signalé une augmentation significative du nombre de réservations pour les premiers jabs depuis l’annonce de plans pour le « super pass vert », qui prend effet au niveau national à partir du 6 décembre et oblige les gens à prouver qu’ils sont vaccinés ou qu’ils se sont rétablis du COVID-19 à accéder aux cinémas, théâtres, gymnases, discothèques, remontées mécaniques et stades, ainsi qu’être servi à l’intérieur dans les bars et restaurants.

Il n’est pas surprenant qu’une irrégularité puisse se produire.

C’est arrivé en Amérique aussi.

En Californie, fortement réglementée, les cartes de vaccination entrent dans les restaurants et autres lieux sociaux.

En mai, un propriétaire de bar à Clemente – à environ 40 miles au sud-est de Sacramento – a été arrêté pour avoir vendu de fausses cartes de vaccination COVID pour 20 $ la pièce.

La nouvelle de cet acte impensable a laissé le procureur du district de San Joaquin, Tori Verber Salazar, faible de cœur :

« Il est décourageant de voir des membres de notre communauté faire preuve d’un mépris flagrant pour la santé publique au milieu d’une pandémie. »

« Distribuer, falsifier ou acheter de fausses cartes de vaccin COVID-19 est contraire à la loi et met en danger vous-même et votre entourage », a-t-il insisté, sans préciser en quoi cela pourrait nuire aux autres s’ils ont tous accès au vaccin et que le vaccin fonctionne.

Si vous fabriquez ou achetez une fausse carte de vaccination #COVID19, vous vous mettez en danger, vous et les autres, et vous enfreignez la loi. Le FBI et nos partenaires @HHSGov conseillent au public d’être au courant des personnes qui vendent ou encouragent la création de fausses cartes de vaccination : https://t.co/d5kn1yxqwF pic.twitter.com/YG7s68Hnvz – FBI Washington Field (@FBIWFO) 8 août 2021

De retour en Italie, l’homme armé et dangereux va désormais comparaître devant un tribunal.

Et dans le sens d’un sinistre similaire, il peut y avoir plus à venir :

La Repubblica a suggéré que l’incident n’était peut-être pas ponctuel, citant un récent message sur les réseaux sociaux qui aurait pu être écrit par l’homme de Biella. La publication sur Twitter présentait une combinaison demi-corps en silicone pour homme, avec de faux bras et un faux cou, qui était en vente sur Amazon au prix de 488 € (416 £). À côté de l’image se trouvait le message : « Si je vais avec ça, le remarqueront-ils ? Peut-être que sous le silicone, je mettrai même des vêtements supplémentaires pour éviter que l’aiguille n’atteigne mon vrai bras.

Sans « l’énorme gravité » de la situation, ont déclaré dans un communiqué le conseiller régional de la santé Luigi Icardi et le président du Piémont Alberto Cirio, cela « friserait le ridicule ».

C’est peut-être vrai.

Mais si vous supposez qu’il s’agit de l’histoire la plus bizarre de l’ère de la pandémie à propos d’un bras gauche… vous n’auriez pas raison :

S’il y avait une histoire à ne pas rater… « Le pénis de l’homme tombe, le docteur en ajoute un à son bras »https://t.co/ah8pVUQMjJ pic.twitter.com/SM1lmeSePz – Alex Parker (@alexparker1984) 29 septembre 2020

Si cet homme a été vacciné, j’espère que le choix du site d’injection de l’infirmière ne lui a pas laissé un sac triste.

