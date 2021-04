Un homme condamné à 12 ans pour avoir tenté d’acheter une arme chimique sur le Dark Web ⋆ .

WASHINGTON – Un homme du Missouri a été condamné aujourd’hui à 12 ans de prison fédérale sans libération conditionnelle pour avoir tenté d’acheter une arme chimique, capable de tuer des centaines de personnes, sur le dark web avec Bitcoin.

Jason William Siesser, 46 ans, de Columbia, Missouri, a plaidé coupable à un chef d’accusation de tentative d’acquisition d’une arme chimique et à un chef de vol d’identité aggravé le 4 août 2020. Selon des documents judiciaires, Siesser a admis qu’il avait tenté d’acquérir une arme chimique à deux reprises entre le 14 juin et le 23 août 2018. Il a fourni une adresse d’expédition au nom d’un mineur, dont il a utilisé l’identité sans autorisation, pour passer les commandes d’un produit chimique hautement toxique en quantités capables de tuer de nombreux gens. Siesser a payé l’arme chimique avec la crypto-monnaie numérique connue sous le nom de Bitcoin.

Siesser a commandé deux unités de 10 ml du produit chimique le 4 juillet 2018 et a payé avec Bitcoin. Le vendeur n’a pas expédié l’arme chimique à ce moment-là. Siesser a continué à contacter le vendeur. Le 19 juillet 2018, Siesser a déclaré au vendeur: «Je prévois de l’utiliser peu de temps après l’avoir reçu.»

Siesser a commandé trois unités de 10 ml de l’arme chimique le 5 août 2018. Siesser a de nouveau payé la commande avec Bitcoin, l’équivalent de 150 $, et a fourni une adresse de livraison au nom d’un mineur. Cette quantité d’arme chimique a la capacité de tuer environ 300 personnes.

Une livraison surveillée d’un colis contenant une substance inerte a été effectuée à la résidence de Siesser le 23 août 2018. Siesser pensait que le colis contenait l’arme chimique qu’il avait commandée, avait signé pour le colis et l’avait emporté à l’intérieur de la résidence.

Les agents des forces de l’ordre ont ensuite exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Siesser. Au-dessus d’une étagère dans le garage, les agents ont trouvé la substance inerte que Siesser croyait être une arme chimique. Les agents ont également localisé deux boîtes d’expédition séparées et apparemment non ouvertes sur l’étagère à côté. Ils contenaient environ 10 grammes d’arséniure de cadmium, un composé toxique, qui peut être mortel s’il est ingéré ou inhalé; environ 100 grammes de cadmium métal; et environ 500 ml d’acide chlorhydrique. Une facture pour ces produits montrait qu’ils avaient été commandés ensemble le 30 mars 2018.

