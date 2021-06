Un homme condamné à la prison pour avoir dépensé l’argent d’une banque pour acheter 4 appartements, 2 voitures et 1 iPhone

Qu’achèteriez-vous si vous trouviez soudainement 1 million de dollars sur votre compte bancaire ? Un Russe s’est acheté une nouvelle propriété, de nouvelles voitures, un seul iPhone et six ans de prison après avoir dépensé ce qui était en fait l’argent de la banque.

Newsweek partage que Roman Yurkov a découvert 1,3 million de dollars sur son compte bancaire en raison d’une erreur technique avant de se lancer dans une étrange folie des dépenses :

Le vendeur de voitures de 35 ans a profité d’une erreur lors d’une mise à jour technique dans l’application mobile de sa banque en juin 2020 et a retiré des fonds du compte via des bookmakers, selon l’enquête et comme rapporté par Lenta.ru.