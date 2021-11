Un homme connu de la victime a été arrêté pour avoir poignardé un homme de 40 ans à New York

Un homme de Brooklyn a été arrêté dans le cadre d’un coup de couteau mortel de style film d’horreur, qui a vu le sang de la victime étalé sur la porte d’entrée d’un immeuble d’appartements de Bay Ridge.

Vito Bauza, 56 ans, a été inculpé samedi de meurtre et de possession criminelle d’une arme dans le meurtre d’Ernest Diaz, 40 ans.

Diaz a été découvert devant le 303 99th Street à Bay Ridge vers 14h50 vendredi, selon le NYPD. Il avait été poignardé à plusieurs reprises. Il a été déclaré mort à l’hôpital luthérien peu de temps après.

Des colis couverts de sang se trouvent dans le hall où le coup de couteau mortel a eu lieu.JCRiceLa victime a été identifiée comme étant Ernest Diaz.Peter Gerber Diaz « avait des coups de couteau partout. » Peter Gerber

Diaz, dont la dernière adresse connue était dans le Queens mais qui, selon des sources policières, vivait apparemment avec Bauza, a pris l’ascenseur depuis le cinquième étage et est sorti en trébuchant, a déclaré un gardien qui l’a vu et lui a parlé tout en nettoyant le sang du hall de l’immeuble, qui puait l’eau de javel.

« Celui qui a fait ça voulait vraiment sa mort », a-t-il déclaré au Post en vidant un seau d’eau sanglante dans les égouts. « Il avait des coups de couteau partout. »

Un habitant a déclaré que le bâtiment était en proie à de nombreux problèmes, le qualifiant de « maudit ».

Éclaboussures de sang sur le mur où le coup de couteau mortel a eu lieu le 26 novembre.Peter Gerber Ernest Diaz a été découvert devant le 303 99th Street à Bay Ridge. Peter Gerber

Le gérant d’un magasin d’alcools de l’autre côté de la rue a déclaré avoir vu les conséquences du meurtre.

« J’ai regardé dehors et le gars était juste assis à la porte d’entrée couvert de sang, juste rouge partout », a-t-il déclaré au Post. « L’un de nos clients a appelé la police et a couru pour l’aider et le ramener à l’intérieur, mais il n’a pas réussi lorsqu’elle a essayé de le déplacer. »