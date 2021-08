Un homme contourne la sécurité de l’hôpital et pénètre dans la chambre de Vicente Fernández – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Shiseido America’s a signé un accord pour vendre certaines de ses marques de maquillage à une nouvelle société formée par la société de capital-investissement Advent International. Grâce à l’accord, Shiseido vendra BareMinerals, Laura Mercier et Buxom à AI Beauty Holdings pour un montant non divulgué. WWD a précédemment annoncé que les entreprises étaient à vendre, […] More