Un homme d’affaires de Kanpur décède dans une descente de police nocturne à Gorakhpur, six policiers suspendus

Meenakshi, l’épouse de la victime, a fait appel au ministre en chef Yogi Adityanath sur Twitter pour l’enregistrement d’une affaire contre les policiers et également pour les suspendre. (Express Photo)

Un marchand de biens de 36 ans de Kanpur est décédé après avoir été agressé par des policiers qui sont entrés dans sa chambre d’hôtel lors d’un “raid” nocturne à Gorakhpur lundi, affirmant être à la recherche de criminels. Six policiers, dont le Ramgarhtal SHO, ont été suspendus et l’enquête a été remise au SP (Ville).

Alors que la police affirme que Manish Gupta est décédé des suites d’une chute dans la chambre d’hôtel, la femme de la victime a affirmé que les flics se sont mal comportés avec son mari et lorsqu’il s’est opposé, « il a été agressé, entraînant des blessures graves et sa mort… ». Selon la police, Gupta a été blessé à la tête après être tombé au sol alors qu’il était en état d’ébriété.

L’incident a eu lieu lundi à minuit lors d’un contrôle par la police de Ramgarhtal. La police a découvert que trois personnes séjournaient sur une carte d’identité d’un certain Chandan Saini de Mahadeva Bazar dans la région de Sikriganj à Gorakhpur. Devenant méfiants, ils se sont rendus dans la pièce où se trouvait l’homme d’affaires immobilier, Manish, avec ses deux amis, Pradeep Chauhan et Hari Chauhan de Gurgaon.

La police a déclaré qu’au cours de leur interrogatoire, Manish est tombé au sol alors qu’il était en état d’ébriété. La police l’a emmené d’urgence au BRD Medical College, où il est décédé pendant le traitement. Cependant, l’épouse de la victime, Meenakshi Gupta, et son père Nand Kishore Gupta, alors qu’ils discutaient avec des journalistes, ont accusé la police d’avoir battu Manish.

Dans un communiqué, Gorakhpur SP Vipin Tada a déclaré : « Lors d’un contrôle des criminels, la police du poste de police de Ramgarhtal s’est rendue dans un hôtel. Trois jeunes suspects de différentes villes séjournaient dans l’une des chambres. Lorsque l’équipe de police s’y est rendue avec le directeur de l’hôtel, pris de panique, l’un des hommes dans la chambre est tombé et s’est blessé. Après cela, nos hommes l’ont fait admettre dans un hôpital, où il a été soigné. Il est décédé au cours d’un traitement à l’hôpital BRD. Un panel de médecins procédera à une autopsie. Une enquête sera menée pour savoir pourquoi les trois hommes étaient ici.

Meenakshi a fait appel au ministre en chef Yogi Adityanath sur Twitter pour l’enregistrement d’une affaire contre les policiers et également pour les suspendre.

S’adressant à The Indian Express mardi soir, l’épouse de Gupta, Meenakshi, a déclaré : « Mon mari était allé à Gorakhpur pour un travail. Il a réservé une chambre dans un hôtel avec deux autres personnes qui rencontraient mon mari pour affaires. Ils m’ont dit plus tard que mon mari avait été très violemment battu par les policiers.

« Moi aussi, je lui ai parlé et il m’a dit qu’il devait couper l’appel. Il était dans un état de panique. Il a ensuite appelé mon neveu et lui a dit que la police le torturait et l’emmenait au poste de police de Ramgarhtal », a ajouté Menakshi, qui vivait avec Gupta et leur fils de quatre ans Aviraj dans la région de Barra à Kanpur. Meenakshi a déclaré que malgré sa plainte, la police n’avait pas encore déposé de plainte.

Les deux amis de Manish sont en garde à vue et ils ont déclaré aux journalistes qu’ils étaient des hommes d’affaires immobiliers et qu’ils sont venus à Gorakhpur sur l’invitation de leur ami Chandan pour un travail commercial.

