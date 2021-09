Un homme d’affaires de Kolkata abattu par un gang de 15 à 18 hommes, la police soupçonne une « rivalité commerciale »

in

Pankaj Singh rentrait chez lui avec quelques amis vers minuit après avoir répondu à une invitation lorsque sa voiture s’est arrêtée près de Gorky Sadan dans la localité chic. (Image représentative)

Un homme d’affaires a été agressé et abattu lundi matin dans la région d’Elgin, dans le sud de Calcutta, après que sa voiture a été arrêtée par un gang de 15 à 18 assaillants à vélo, a annoncé la police. Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent dans le cadre de cette affaire.

L’homme d’affaires basé à Howrah, identifié comme Pankaj Singh, rentrait chez lui avec quelques amis vers minuit après avoir répondu à une invitation lorsque sa voiture s’est arrêtée près de Gorky Sadan dans la localité chic. Singh a été agressé pour la première fois par le gang après être sorti de sa voiture. Plus tard, l’un d’eux a sorti une arme à feu et lui aurait tiré dessus, lui frappant la main droite, selon la police.

