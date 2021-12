Un homme d’affaires perquisitionné par des agences centrales a des liens avec SP : UP CM Yogi Adityanath

Rs 150 crore en espèces non comptabilisés ont été découverts lors d’une série de raids menés par diverses agences fiscales dans les locaux de l’industriel de la parfumerie Piyush Jain, basé à Kanpur, ont indiqué des sources vendredi.



Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a affirmé dimanche que l’homme d’affaires dont les locaux ont récemment été perquisitionnés par des agences centrales était lié au SP, une accusation démentie par le parti d’opposition plus tôt.

Le BJP avait affirmé qu’il avait des liens avec le parti Samajwadi, ce qui a été démenti par le parti d’opposition.

S’adressant à une réunion publique ici, le ministre en chef a déclaré qu’environ 100 crores de roupies avaient été récupérés du commerçant aujourd’hui.

« Depuis deux ou trois jours, des perquisitions incessantes sont menées dans les locaux d’une personne appartenant au SP. 257 crores de roupies en espèces et plusieurs kilogrammes d’or et d’argent ont été récupérés », a-t-il déclaré.

« Cet argent appartient aux pauvres. Il existe également des preuves de la façon dont il a été pillé », a-t-il déclaré après avoir inauguré et posé les pierres de fondation de projets d’une valeur de plus de 150 crores de roupies ici.

