Un homme dans le public tente d’attaquer Khabib Nurmagomedov

Un homme dans le public monte sur scène pour attaquer Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov est une légende de l’UFC et personne sans entraînement ne devrait l’attaquer ; vraiment, personne ne devrait le faire loin d’un combat loyal à l’intérieur de la cage. Mais un homme vient de l’essayer sur un récent de l’ancien champion du monde de 155 livres.. Au final, il ne s’est rien passé de grave car cette personne s’est calmée juste avant de faire quoi que ce soit qu’elle puisse regretter ; peut-être est-il revenu à la raison en se remémorant le passé du combattant en MMA.

Une fois l’incident terminé, Khabib Nurmagomedov a commenté ceci (via SportsKeeda) :

Avis

Laisse moi parler. Les gars, je viens d’une autre partie du monde pour vous voir et vous savez, je pense que je mérite aussi un peu de respect. Merci. Partout dans le monde, j’ai un grand soutien de mon peuple qui a les mêmes vues que moi et je crois vraiment qu’ici nous avons les mêmes vues et s’il vous plaît nous occuper de vos enfants. C’est notre avenir. C’est le plus important. Merci les gars.