Un homme d’Arsenal à 22 millions de livres sterling pourrait partir gratuitement l’année prochaine; Les géants de l’euro planifient un coup

Bernd Leno pourrait laisser les lutteurs de Premier League Arsenal sur un transfert gratuit l’été prochain avec l’Inter Milan, champion de Serie A, lorgnant l’international allemand, comme l’a rapporté Tuttosport.

Même l’irrépressible Samir Handanovic ne peut défier Father Time pour l’éternité.

Le gant de longue date de l’Inter aura 38 ans cette fois-ci l’année prochaine et, alors que l’Inter aurait peut-être retardé son remplacement cet été, les Nerazzuri envisagent déjà de vivre sans un homme qui a déménagé à San Siro lorsque Mateo Kovacic, Esteban Cambiasso et Diego Milito portait toujours du noir et du bleu.

Ces problèmes financiers bien documentés signifient que l’Inter ne va pas faire sauter la banque sur un Alisson Becker, un Ederson Moraes ou un Gigi Donnarumma.

Au lieu de cela, Tuttosport pense que des alternatives abordables seront à l’ordre du jour, ce qui signifie que des gens comme Andre Onana et l’international allemand Leno – qui seront tous deux des agents libres en 2022 – pourraient bientôt recevoir leur juste part d’appels de numéros de téléphone mystérieux commençant avec un indicatif régional ‘+39’.

Bernd Leno quitte-t-il Arsenal pour l’Italie ?

«Je suis très heureux au club (mais) je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir. Je suis ouvert à tout. Peut-être pour une nouvelle aventure ou pour rester à Arsenal », a déclaré Leno, via le Standard en avril.

Si l’ancien gantier du Bayer Leverkusen espérait semer le doute sur son avenir à l’Emirates Stadium, il a très certainement réussi.

Le misérable début de saison d’Arsenal – la défaite 5-0 de samedi contre Manchester City aurait été encore plus humiliante sans les réflexes félins de Leno – n’aura pas fait grand-chose pour convaincre le joueur de 29 ans que prolonger son contrat serait la bonne décision.

Au moins, Arsenal semble bien placé pour faire face au départ potentiel de Leno.

À Aaron Ramsdale, les Gunners ont déjà investi 24 millions de livres sterling dans un homme qui ressemble à chaque centimètre à un futur numéro un à long terme tandis qu’Arthur Okonkwo, qui a sa juste part d’admirateurs dans le nord de Londres, pourrait franchir la brèche en tant que deuxième. choix.

