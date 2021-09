Un homme d’Arsenal craignant la diminution du temps de jeu obtient une option de transfert en 2022

in

Bernd Leno serait l’un des quatre gardiens examinés par l’Inter Milan pour l’été prochain alors qu’il attend de voir comment l’arrivée d’Aaron Ramsdale affectera son temps de jeu à Arsenal.

Leno est avec Arsenal depuis 2018, date à laquelle il a rejoint le Bayer Leverkusen. Depuis, il est leur numéro un, éliminant la concurrence d’Emiliano Martinez avant le transfert de l’Argentin à Aston Villa. Mais il n’a pas toujours fait des performances pour justifier ces décisions.

Sans le fait qu’Arsenal n’avait pas fait confiance au gardien remplaçant Alex Runarsson la saison dernière, le temps de jeu de Leno aurait peut-être diminué. Ils ont prêté Mat Ryan en janvier comme couverture supplémentaire en raison de ces préoccupations. En fin de compte, cependant, l’Allemand est resté le premier choix.

Il fait maintenant face à une plus grande menace pour son rôle de départ, après l’arrivée de Ramsdale. L’international anglais a rejoint Sheffield United à la fin de l’été. Ayant coûté plus de 25 millions de livres sterling, il semble qu’Arsenal ait de plus grands projets pour lui.

Ramsdale a gardé sa cage inviolée pour ses débuts, qui était une victoire sur West Brom dans la Coupe Carabao. De chaque côté de ce match, Leno a inscrit sept buts en deux matches de Premier League. Bien que le blâme ne soit pas entièrement le sien, cela ne constitue pas une lecture prometteuse de son point de vue.

Seul le temps nous dira comment Mikel Arteta gère l’équilibre entre les deux buteurs cette saison. Mais Leno est dans la dernière année de son contrat et la fin de son séjour à l’Emirates Stadium pourrait être proche.

En tant que tel, Tuttosport affirme qu’il est sur la liste restreinte de l’Inter pour l’été 2022.

Les champions de Serie A ont Samir Handanovic comme gardien principal de longue date. Cependant, même s’ils chercheront à prolonger son contrat au-delà de 2022, ils le feront en partant du principe qu’il deviendra davantage un remplaçant. Il aura 38 ans l’année prochaine, donc Tuttosport suggère qu’il pourrait continuer en tant qu’adjoint fiable de la manière que Gianluigi Buffon a fait récemment à la Juventus, avant son retour à Parme.

L’Inter aura donc besoin d’un nouveau numéro un plus jeune. Bien qu’ils aient réussi à vendre certains de leurs joueurs les plus précieux et à signer des renforts moins chers, leurs problèmes financiers sont loin d’être complètement derrière eux. Par conséquent, ils seront à la recherche d’options de bonnes affaires.

Avec Leno prêt à devenir un agent libre en 2022, c’est quelqu’un qu’ils considéreront. De même, ils gardent à l’esprit Andre Onana de l’Ajax, qui était lié par hasard à Arsenal avant d’opter pour Ramsdale.

Alternativement, s’ils ont plus d’argent à dépenser, ils pourraient chercher sur le marché italien. Alessio Cragno de Cagliari et Alex Meret de Naples sont deux noms qui peuvent plaire. Mais ils sont tous les deux sous contrats à plus long terme, ce qui serait donc plus coûteux.

Fait intéressant, les trois options alternatives à Leno ont également été suggérées récemment par SportMediaset. Cependant, l’Allemand semble être une nouvelle suggestion de Tuttosport.

Leno, qui aura 30 ans en mars, a fait un total de 120 apparitions pour Arsenal au fil des ans. Il a gardé 34 draps propres dans ces matchs.

Mais Arsenal a fait un investissement important dans Ramsdale et leurs plans à long terme pour Leno restent à voir.

Le transfert d’Arsenal sera effectué d’ici jeudi

Pendant ce temps, un joueur d’Arsenal pourrait partir beaucoup plus tôt malgré la fermeture du mercato en Angleterre.

Il existe encore d’autres territoires dans lesquels le marché reste ouvert. Par conséquent, les joueurs peuvent toujours être vendus dans ces pays.

L’un des endroits où les transferts peuvent être effectués pour quelques jours de plus est la Turquie. Leur fenêtre se ferme le 8 septembre.

Pour cette raison, un joueur d’Arsenal est toujours confronté à un avenir incertain. Mohamed Elneny est recherché par Beskitas, qui l’avait auparavant prêté lors de la saison 2019-2020.

Selon NTV Spor, Besiktas a maintenant fait une offre officielle pour Elneny. Cependant, ils ont besoin que l’accord soit conclu d’ici jeudi s’ils veulent l’inscrire sur leur liste d’équipes de Ligue des champions pour la phase de groupes.

Elneny a joué assez fréquemment l’année dernière, mais Arsenal a ajouté Albert Sambi Lokonga à son milieu de terrain au cours de l’été. En plus de la concurrence existante de Granit Xhaka et Thomas Partey, les opportunités peuvent être plus limitées.

Par conséquent, l’activité de transfert d’Arsenal n’est peut-être pas encore terminée pour l’été. Cependant, on ne sait pas encore comment – ou quand – ils répondront à l’offre de Besiktas.

