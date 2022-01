Un homme d’Aston Villa voit son cauchemar se terminer alors qu’il rentre chez lui en prêt

Le cauchemar de Wesley Moraes au Club Bruges est terminé après que l’attaquant d’Aston Villa a accepté un prêt à l’équipe brésilienne Internacional.

Le joueur de 25 ans est revenu dans son ancien club l’été dernier, deux ans après avoir déménagé à Villa Park. Mais son retour en Belgique a été un véritable désastre. L’attaquant n’a fait que quelques apparitions, dont un seul départ. Cependant, l’Internacional a accepté de prendre l’attaquant après la rupture de son contrat de prêt avec Bruges.

Selon L’Athlétisme, Wesley a « conclu un nouvel accord de prêt dans son pays natal et revient pour terminer le changement ».

Wesley a marqué six buts en 26 apparitions pour Villa. Il lui reste encore deux ans et demi de contrat à Villa Park.

Steven Gerrard espère que Wesley pourra atteindre une partie de la forme qui a persuadé le club de dépenser 22 millions de livres sterling pour lui à l’été 2019.

La carrière de Wesley a été suspendue en janvier 2020 lorsqu’il a subi de graves dommages aux ligaments croisés du genou à la suite d’un tacle de Ben Mee de Burnley.

Il a fallu 480 jours au joueur avant de revenir contre West Brom lors d’un match nul 2-2 en avril dernier. Et Wesley a révélé qu’il pensait que sa carrière était terminée.

« Quand vous pouvez revenir après une telle blessure, vous pensez : maintenant, personne ne peut m’arrêter », a-t-il déclaré à KW.BE en novembre.

« Pendant longtemps, j’ai pensé que ma carrière était terminée.

« C’était une très mauvaise blessure, à un moment où j’étais meilleur que jamais.

« Après cela, j’ai pleuré tous les jours pendant 20 jours. »

Wesley n’est pas le seul joueur qui devrait partir ce mois-ci. Bertrand Traoré, Anwar El Ghazi et Trezeguet semblent tous mûrs pour les transferts, cette dernière paire étant disponible pour des prêts.

Gerrard a déclaré qu’il recherchait la qualité et non la quantité en janvier et si le trio déménageait, cela laisserait de la place dans son budget.

La sortie d’Axel Tuanzebe du club permet également à Aston Villa de contracter un autre prêt.

« Inutile de garder les joueurs s’ils ne sont pas dans vos plans »

L’expert Noel Whelan pense que Villa pourrait être prête à se lancer et à négocier sur le marché.

« Cela pourrait collecter des fonds, donc absolument », a déclaré Whelan à Football Insider.

« Certains clubs n’ont pas toujours le luxe de garder ces joueurs sur de gros contrats tout en sortant et en achetant un autre gros joueur.

«Parfois, vous devez en couper un si vous voulez en amener un autre. C’est juste la façon dont le monde fonctionne avec la plupart des clubs et leur situation financière en ce moment.

« Il ne sert à rien de garder des joueurs s’ils ne sont pas dans vos plans. Si vous pouvez les faire avancer avec des accords de prêt-achat et retirer le salaire du club, alors faites-le.

« Cela fonctionne dans les deux sens, Villa pourrait ensuite utiliser cet argent pour faire venir des joueurs – peut-être aussi sur une base de prêt pour acheter. »

